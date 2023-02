Emaar – Off Plan Immobilien in Dubai

Elvira Apartments in Dubai Hills Estate und The Valley Elora Townhouses

Elvira Apartments (Dubai Hills Estate)

Elvira ist eine neue Ergänzung zu Dubai Hills Estate und bietet Apartments, Duplexe und Stadthäuser zum Verkauf an, die von alleinstehenden Berufstätigen, Paaren und Familien mit Kindern. Die zukünftigen Bewohner haben Zugang zu Sportanlagen Sportanlagen und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie einen einfachen Zugang zum Stadtzentrum.

Elvira by Emaar ist eine luxuriöse Wohnanlage mit zwei Türmen in Dubai Hills Estate. Unter den 892 Wohnungen befinden sich Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern und großen Balkonen, Stadthäuser mit 3 Schlafzimmern im Dubai Hills Park und Duplex-Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und großzügigen Terrassen, die einen herrlichen Blick auf den Park und die Skyline von Dubai Marina bieten.

Jede Einheit wird Raffinesse ausstrahlen und den Bewohnern maximalen Komfort bieten. Die großen Fenster lassen den ganzen Tag über natürliches Licht herein, und die offenen Räume ermöglichen es Ihnen, all Ihre Wohnträume zu verwirklichen. Die Designer haben sich für eine neutrale Farbpalette entschieden, die eine warme Atmosphäre in den Wohnräumen schaffen wird.

Dubai Hills Estate gilt als das grüne Herz Dubais, was bedeutet, dass man hier näher an der Natur leben kann. Den Bewohnern stehen ein Swimmingpool für Erwachsene und Kinder, ein Multifunktionsraum sowie ein großzügig angelegter Podiumsbereich zur Verfügung. Der exzellente Grillplatz mit Zugang zum Dubai Hills Park wird zu Ihrem Lieblingsplatz, um sich mit Ihren Lieben zu treffen.

Dubai Hills Estate ist ein Entwicklungsgebiet, das sowohl Einwohner als auch Ausländer anzieht. Dank der guten Anbindung an die Al Khail Road erreichen Sie das Stadtzentrum von Dubai in nur 15 Autominuten, während die geplanten Etihad Rail- und Dubai Metro-Linien es Ihnen ermöglichen werden, die Flughäfen und andere Emirate in naher Zukunft zu erreichen. Derzeit beträgt die Fahrzeit zum Flughafen DXB 20 Minuten mit dem Auto.

Die Dubai Hills Mall wird das nächstgelegene Einkaufsziel für Elvira sein und über 650 Einzelhandelsgeschäfte, unzählige Lokale und Restaurants sowie eine rekordverdächtige Indoor-Achterbahn bieten. Zu den weiteren Einkaufsmöglichkeiten gehören die Grand City Mall, die Al Quoz Mall und die Circle Mall JVC. Der Dubai Hills Golf Club, der über eine Golfakademie und verschiedene Sporteinrichtungen verfügt, ist nur wenige Minuten von der Anlage entfernt.

Wenn Sie Eigentümer einer Wohnung in Elvira werden, können Sie und Ihre Familienmitglieder ein Investorenvisum oder ein Goldenes Visum beantragen, je nachdem, für welche Immobilie Sie sich entscheiden. Ein Goldenes Visum mit einer Laufzeit von 10 Jahren erhalten diejenigen, die mindestens 2.000.000 AED (545.000 $) für Wohnimmobilien ausgeben. Falls Sie nach Ablauf des Visums Eigentümer der Immobilie bleiben, kann das Visum verlängert werden.

Die Fertigstellung des Projekts ist für das 4. Quartal 2026 geplant. Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Immobilie zu vermieten, können Sie sich ein großzügiges Einkommen sichern. So liegt die aktuelle Rendite für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung in Dubai Hills Estate bei 7,4 %, während die Rendite für ein Stadthaus mit 3 Schlafzimmern 7,1 % beträgt.

The Valley Elora Townhouses

Emaar The Valley Elora ist eine Gemeinde mit 430 Einheiten, darunter 3-4 Schlafzimmer-Stadthäusern. Es besteht die Möglichkeit, ein Stadthaus im Moon- oder Mysk-Stil zu wählen. Jedes von ihnen verfügt über ein durchdachtes, elegantes Design, und Panoramafenster lassen Sie die natürliche Schönheit der Gemeinde genießen.

Elora ist eine Erweiterung von The Valley by Emaar Properties, einer familienfreundlichen, autarken Gemeinde mit Stadthauskomplexen und einer gut ausgebauten Infrastruktur – ideal für Menschen jeden Alters.

Die stilvolle Elora-Stadthausanlage wird aus 430 Einheiten bestehen, darunter auch Wohnungen mit 3 bis 4 Schlafzimmern. Jedes Stadthaus verfügt über einen geräumigen Wohn-/Essbereich, der ideal für Treffen mit Freunden ist, sowie über eine Terrasse und einen Balkon. Alle Wohnungen verfügen über ein Dienstmädchenzimmer, und das Hauptschlafzimmer in den Stadthäusern mit 4 Schlafzimmern ist mit einem Ankleidezimmer ausgestattet.

Die Wohnungen verfügen über ein durchdachtes, elegantes Design, und die Panoramafenster erlauben es Ihnen, die natürliche Schönheit der Gemeinde zu genießen. Die Bewohner der bewachten Wohnanlage Elora, die von üppigen Grünflächen umgeben sein wird, haben Zugang zu den erstklassigen Annehmlichkeiten von The Valley, darunter das Town Centre, Pocket Parks, Kinderspielplätze, Grill- und Picknickplätze sowie Einzelhandels- und Gastronomieangebote.

Elora befindet sich in der sich entwickelnden Gemeinde The Valley, die abseits der pulsierenden Gegenden Dubais liegt, aber der richtige Ort für diejenigen ist, die einen harmonischen Lebensstil mit Zugang zu unzähligen Annehmlichkeiten erleben möchten. Aufgrund der günstigen Lage der Gemeinde an der Dubai – Al Ain Road können die Bewohner von Elora die wichtigsten Gebiete des Emirats leicht erreichen. So ist das Stadtzentrum von Dubai mit dem berühmten Burj Khalifa und der Dubai Mall innerhalb von 25 Autominuten zu erreichen.

Im Valley finden Sie auch Gesundheits- und Bildungseinrichtungen sowie Freizeit- und Unterhaltungsangebote. Für Familien mit Kindern könnten jedoch auch andere Angebote in der Umgebung von Interesse sein. Zu den nächstgelegenen Kindergärten und Schulen gehören Chubby Cheeks Nursery, GEMS FirstPoint School, The Aquila School und Lycee Francais International Elementary School. Professionelle medizinische Hilfe erhalten Sie in der Aster Clinic Dubailand und Dubai Silicon Oasis.

Der Erwerb einer Wohnimmobilie in Elora The Valley ist die perfekte Option für alle, die einen harmonischen Lebensstil abseits der Hektik Dubais erleben möchten und gleichzeitig unzählige erstklassige Annehmlichkeiten in nur wenigen Gehminuten erreichen möchten. Außerdem ist es eine perfekte Investition, da diese Art von Immobilien langfristig vermietet werden kann und Ihnen ein stabiles Einkommen beschert.

