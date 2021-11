MOCOPINUS zum dritten Mal mit dem Woody Award ausgezeichnet: Expertenjury prämiert schwer entflammbare Vollholzprofile PROTECO25

Auf dem Branchentag Holz 2021 in Köln hat der Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V. (GD Holz) den 14. Innovationspreis verliehen. Aus der Holzindustrie und dem Holzhandel haben sich 38 Unternehmen mit neuen Ideen, Konzepten und Produkten um den begehrten „Woody Award 2021“ beworben. Die Jury, bestehend aus Jens Blume (Blume Holz- und Bauelemente Fachmärkte, Bad Arolsen), Toni Grimmeisen (meinBodenbelag.de GmbH, Neresheim-Elchingen) sowie Hein Denneboom und Josephine Bartz (beide GD Holz, Berlin) hat dazu die acht Preisträger in vier Kategorien ermittelt.

MOCOPINUS wurde als erstes Unternehmen in der Holzbranche zum dritten Mal in Folge mit dem begehrten Woody Award für eine herausragende Produktinnovation geehrt. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder in der Kategorie „Innovatives Produkt“ prämiert wurden. Diese renommierte Auszeichnung dokumentiert erneut unsere Innovationsführerschaft im Hobelwarenbereich“, kommentiert Geschäftsführer Ulrich Braig.

MOCOPINUS hat die Jury mit der Entwicklung von schwer entflammbaren Vollholzprofilen überzeugt, die Brandsicherheit und Nachhaltigkeit sowie ein attraktives Design in einer Systemlösung vereinen. Die neue Produktserie PROTECO25 für den Objektbau punktet mit einem sicheren, hochwirksamen Brandschutz. Die Vollholzprofile werden dazu werkseitig zweifach mit Brandschutzfarbe veredelt und mit einem speziell für die Kesseldruckimprägnierung entwickelten Feuerschutzsalz auf Basis von Phosphorverbindungen behandelt. Zudem sind für die moderne Architektur von Objektbauten im variablen Produktprogramm vielfältige Designdekore zu finden. Dazu gehören drei attraktive Oberflächenvarianten – gehobelt, strukturiert und microgeriffelt, sechs Farben und drei Töne, auch Sonderanfertigungen werden auf Wunsch gefertigt. Das bietet Freiräume für eine individuelle Gestaltung.

Über MOCOPINUS – Ästhetik in Holz

Die Mocopinus GmbH & Co. KG wurde 1865 gegründet und ist ein international tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Ulm sowie Produktionswerken in Ammelshain und Karlsruhe. Mit über 350 Mitarbeitenden fertigt der Innovationsführer im Hobelwarenbereich eine variantenreiche Produktpalette von Vollholzprofilen für Fassade, Wand, Decke und Fußboden sowie Terrassensysteme für den Garten. Eine eigene Lackfabrik mit spezialisiertem Lacklabor kreiert innovative Anstriche für die Bearbeitung naturbelassener Hölzer. Zudem betreibt das Traditionsunternehmen Deutschlands größte industrielle Beflammungsanlage zur Karbonisierung von Holz. Neben einem vielfältigen Standardprogramm werden hier auch individuelle Sonderanfertigungen produziert.

Mocopinus übernimmt Verantwortung für den Umweltschutz und verwendet ausschließlich Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Produziert wird nach den Standards des europäischen Umweltmanagement- und Auditierungssystem EMAS, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes PEFC und Forest Stewardship Council® FSC®. Die Veredelung der Vollholzprofile erfolgt mit besonders umweltschonenden Verfahren. Der ökologische Leitgedanke ist tief in der Unternehmenskultur verankert und die erfolgreiche Basis für das kontinuierlich geprüfte Umweltmanagement.

Das innovative Unternehmen wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem „Red Dot Award: Product Design 2019“ und dem „Woody Award 2019“ für die Entwicklung der karbonisierten Vollholzprofile CARBOSET10. Auch erhielt Mocopinus den „Design Brand Award 2018“ und „Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2021“ in der Produktkategorie Bau und Architektur.

