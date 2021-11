Der neue Ofenkeramik-Trend

Ofen-Design im Zentrum moderner Wohnraumgestaltung

Grüne Ofenkeramik – der Trend zum Wohlfühlen

Grasgrün. Oder ein dunkles Grün, beinahe bläulich: Im “Fashion Colour Report” beschreibt das Farbinstitut Pantone halbjährlich die Mode-Trendfarben der Saison, im Herbst/Winter 2021/22 stehen Grüntöne hoch im Kurs. Was für Kleidung gilt, ist auch bei der Ofenkeramik angesagt: Grünes Ofen-Design ist ein beliebtes Element moderner Wohnraumgestaltung.

Entspannend für das Auge

Grün eignet sich für Räume, in denen man Erholung sucht: Die Farbe ist eine Verbindung zur Natur, für das menschliche Auge wirkt sie entspannend. So kommen mit grüner Ofen-Keramik mehrere Wohlfühl-Faktoren zusammen: das Farbenspiel, die charakterstarke Ausstrahlung der Ofenkeramik und die natürliche, umweltschonende Wärme eines Kachelofens. Ein großer Unterschied zur Kleidung: Modetrends wechseln schnell – Holzfeuerstätten kommen, um zu bleiben.

Das eindrucksvolle Gesicht der Kachelöfen

Welcher Farbton und welche Grün-Schattierung am besten zum Raum passt, bespricht der Ofen- und Luftheizungsbauer bei der Planung mit den Kundinnen und Kunden. Adressen von Betrieben für den Kachelofen- und Kaminbau in der Nähe gibt es auf der AdK-Webseite www.kachelofenwelt.de Die Ofenbauer kennen die Geheimnisse der Ofenkeramik, die das eindrucksvolle Gesicht der Kachelöfen sind. Ein gutes Beispiel ist die “Grüne Wandskulptur”: Der an der Wand hängende Speicherofen zählt zu den Gewinnern des europaweit ausgeschriebenen Design-Preises “Ofenflamme 2021”.

Eine handwerkliche Kunst

Die Farbe der Ofenkeramik vollendet eine handwerkliche Kunst, die Menschen seit Jahrhunderten begeistert. Manufakturen fertigen sie in traditioneller Arbeit, die Basis sind Rezepturen aus hochwertigem Ton, wärmespeichernden Schamotten und Wasser. Alle Kacheln werden von Hand glasiert: Dadurch sind sie besonders pflegeleicht. Beim Brennen erhalten sie ihre individuellen Oberflächen – glänzend, matt oder seidenmatt.

Keramik mit persönlicher Note

Die zusammen mit dem Ofenbauer ausgewählte Ofenkeramik gibt dem Raum eine persönliche Note. Die Beratung ist wichtig, weil es sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt: große Kacheln, geschwungene Ofenkeramik oder spezielle Kacheln mit Reliefs für ein Wechselspiel von Licht und Schatten.

Angenehme Strahlungswärme

Ofenkeramik bietet eine besondere Optik und sorgt für angenehme Temperaturen: Sie nimmt die Wärme des Feuers auf, speichert sie in ihrem Inneren und gibt sie über einen langen Zeitraum gleichmäßig an die Umgebung ab. Diese milde Strahlungswärme ähnelt der Wirkung von Sonnenstrahlen auf der Haut: Es ist eine sanfte Entspannung, die das Wohlbefinden fördert. Ein natürliches Klima – das durch die Naturfarbe Grün verstärkt wird.

AdK

Die Kommunikationsmarke des GesamtVerband OfenBau e.V. (GVOB) informiert Endverbraucher neutral und herstellerunabhängig über die vielfältigen Möglichkeiten des individuellen Heizens mit modernen Holzfeuerstätten.

