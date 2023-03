Mit kleinen Veränderungen viel Energie sparen

VERBRAUCHER INITIATIVE gibt Tipps für Senkung des Energieverbrauchs

Berlin, 29. März 2023. Trotz der Preisbremsen bleibt Energie teuer. Weniger zu verbrauchen, lohnt sich in jedem Fall. Nach Berechnungen von Experten lassen sich über 1.700 Euro pro Jahr einsparen. Kleinere Veränderungen können dabei in der Summe viel bewirken. Welche das sind, hat die VERBRAUCHER INITIATIVE in dem Themenschwerpunkt „Energiesparen“ auf dem Portal www.verbaucher60plus.de zusammengesellt.

Die Räume nicht übermäßig zu heizen, richtig zu lüften und den Verlust von Wärme zu verhindern sind die entscheidenden Stellschrauben, um weniger Heizenergie zu verbrauchen. „Senken Sie die Raumtemperatur im Wohnzimmer auf ca. 20 Grad ab, stellen Sie beim Lüften die Heizung aus und dichten Sie zugige Fenster ab“, zählt Georg Abel von der VERBRAUCHER INITIATIVE als Beispiele auf. Mit warmem Wasser sparsam umzugehen, ist ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt. Als besonders wirksame Maßnahmen empfiehlt Georg Abel: „Nutzen Sie einen wassersparenden Duschkopf und duschen Sie lieber anstatt zu baden“.

Beim Einsatz von Haushalts- und Elektrogeräten in Wohn- und Arbeitszimmer, Küche und Bad gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Stromverbrauch zu reduzieren. Sie rechnen sich, denn mit einem sparsamen Verhalten kann die Stromrechnung insgesamt um rund 900 Euro im Jahr entlastet werden. „Setzen Sie auf LED-Lampen und schalten Sie elektronische Geräte komplett aus, anstatt sie im Stand-by-Modus zu belassen“, rät Georg Abel. Das sind nur einige von vielen Tipps, die Liste lässt sich noch weiter fortsetzen. „Nutzen Sie Eco-Programme bei Waschmaschine und Geschirrspüler, verzichten Sie auf einen Trockner und wählen Sie beim Neukauf energieeffiziente Geräte aus“, hebt Georg Abel als weitere wirksame Sparmaßnahmen hervor.

Mehr Anregungen für einen sparsameren Energieverbrauch bietet der umfangreiche, kostenfrei zugängliche Themenschwerpunkt „Energiesparen auf dem Portal www.verbraucher60plus.de Die VERBRAUCHER INITIATIVE nennt zahlreiche konkrete Tipps zum Sparen von Heizkosten, warmem Wasser und Strom. Informationen zum energetischen Sanieren, zur Auswahl von energieeffizienten Geräten sowie Links zu Informations- und Beratungsangeboten ergänzen das Angebot. Auf dem Portal Verbraucher60plus stehen weitere Themenschwerpunkte wie Klima, Gesundheit und Ernährung zur Verfügung.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

