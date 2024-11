Mehr Konnektivität und tiefere Echtzeit-Insights für eine intelligentere Blechfertigung

Lantek bringt Software-Update auf den Markt: „Connected. Live. Smart.“

Vitoria-Gasteiz/Darmstadt, 28. November 2024 – Lantek, weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für die Blechfertigung, bringt nun die Version 44 seiner Software-Suite auf den Markt. Das Software-Update hat bereits bei seiner Vorstellung auf der EuroBLECH großes Interesse gefunden. Es ist darauf ausgelegt, Produktionsprozesse mit dem Konzept „Connected. Live. Smart.“ zu revolutionieren und bringt eine Vielzahl an Innovationen für die CAD/CAM-, MES- und ERP-Software-Module. Ihr Ziel: maximale Fertigungseffizienz und Konnektivität sowie optimale Entscheidungsfindung.

V44 gibt Blechfertigern eine nie dagewesene Kontrolle über ihre Produktion mit neuen Möglichkeiten, Maschinen zu integrieren, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und auf Basis von Daten bessere Einblicke zu bekommen. Für Unternehmen, die ihre Abläufe mit modernster Softwaretechnologie optimieren möchten, bedeutet dieses Update einen großen Entwicklungsschritt. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Eigenschaftsbasierte Verschachtelung mit Lantek Expert

Lantek Expert V44 bringt eine Reihe von Neuerungen, die den CAD/CAM-2D-Workflow optimieren. An erster Stelle steht die Funktion der eigenschaftsbasierten Verschachtelung. Mit ihr kann der Anwender Teile nach Attributen wie Liefertermin, Kunde oder anderen Daten gruppieren, was die Effizienz der gesamten Fertigung steigert. Diese neue Funktion organisiert nicht nur Teile für eine bessere Montage und Verpackung, sondern bietet auch die Flexibilität, Gruppen zu trennen oder zu mischen, mit Optionen zum Einfügen von Trennlinien, um das Schneiden zu erleichtern. Der neue Import-Assistent ermöglicht, nach Layern in DXF/DWG-Dateien zu filtern und nicht benötigte Geometrien während des Datei-Imports zu löschen. Das reduziert erheblich die manuelle Nachbearbeitung und beschleunigt die Vorbereitungsphase.

Darüber hinaus löst eine neue Option beim Stanzen zum Stempelwechsel in der Revolverkonfiguration das Problem der Revolverbegrenzungen an der Maschine, indem sie es den Anwendern ermöglicht, rechteckige und quadratische Stempel für Bearbeitungen mit Werkzeugen unterschiedlicher Größe zu verwenden, selbst wenn diese in einem anderen Winkel geladen sind. Das gewährleistet eine zügigere Bearbeitung an der Maschine – ohne zeitraubende Umwege.

Unterstützung von Roboterschneidköpfen mit Lantek Flex3D

Lantek Flex3D beinhaltet in der V44 bedeutende Funktionen zur Steigerung der Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Produktivität beim Rohr- und Profilschneiden. Verbesserungen beim Teileimport und der Verwaltung/Speicherung von Jobs steigern die Leistung drastisch und geben dem System mehr Agilität. Für die Herstellung von Stahlkonstruktionen ermöglicht die Einführung neuer Teilungstechniken die Auswahl zwischen geraden, winkligen oder Z-förmigen Teilungen, wobei Schweißzugaben und Lücken berücksichtigt werden, um nach dem Schweißen präzise Abmessungen zu erhalten. Darüber hinaus vergrößert die Unterstützung von Roboterschneidköpfen die Kompatibilität von Flex3D für Maschinen mit mehr als fünf Achsen, einschließlich Robotern, und ermöglicht damit optimierte Schneidbewegungen für komplexe Stahlbauprojekte.

3D-Fertigungsrückmeldung in Lantek MES

Lantek MES V44 bringt Upgrades zur Verbesserung der Effizienz und Flexibilität in der Fertigung und damit zur Förderung der digitalen Transformation der Produktion. Lantek MES Intralogistics optimiert den Fluss der Rohmaterialien vom Lager zu den Arbeitsplätzen, reduziert Ausfallzeiten und stellt sicher, dass die Materialien den Fertigungsmaschinen bedarfsgerecht bereitgestellt werden. Das steigert zudem die Rückverfolgbarkeit des Materials und minimiert Fehler – was insgesamt die Abläufe effizienter macht. Mit der neuen Funktion 3D-Fertigungsrückmeldung können Bediener fertige Teile direkt im System registrieren, ohne komplexe grafische Verschachtelungen vornehmen zu müssen, was die Verwaltung von Reststücken vereinfacht, insbesondere bei manuellen Prozessen. Darüber hinaus bietet die erweiterte Verwaltung von Ausschussteilen den Bedienern die Möglichkeit, verlorene oder beschädigte Teile schnell nachzuarbeiten oder wiederherzustellen – und das, ohne den gesamten Arbeitsablauf neu starten zu müssen, was Verzögerungen erheblich reduziert und die Gesamtproduktivität steigert.

Definition von Schrottpreisen in Lantek Integra

Lantek Integra V44 kommt mit Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, Genauigkeit der Kostenverwaltung und Effizienz der Arbeitsabläufe. Die neue Funktion Drag & Drop von Dateien vereinfacht die Dateiverwaltung und ermöglicht es dem Anwender, Geometriedateien oder Dokumente direkt in Angebote, Kundenbestellungen oder Frachtnummern einzufügen. Dabei identifiziert das System automatisch das Dateiformat und verknüpft dieses, was Geschäftsprozesse erheblich beschleunigt und vereinfacht. Darüber hinaus bietet die Definition von Schrottpreisen eine präzisere Kontrolle über die Materialkostenberechnungen, da die Benutzer spezifische Schrottpreise für verschiedene Materialien festlegen können. Das ermöglicht eine genauere, wettbewerbsfähige Angebotsabgabe und Kostenschätzung, wobei das System automatisch die Schrottkosten für jede Verschachtelung berücksichtigt und zudem eine vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet.

Starmatik-Exportfunktionalität in Lantek Bend

Lantek Bend V44 bietet neue, leistungsstarke Funktionen zur Steigerung der Automatisierung, Integration und Effizienz des Biegeprozesses. Das erweiterte CAD-Importmodul unterstützt jetzt eine Vielzahl von nativen CAD-Dateiformaten und nutzt die Hoops-Bibliothek zur automatischen Erkennung von Materialien, Dicken und Biegelinien. Das reduziert die manuelle Eingabe und beschleunigt den Import-Prozess. Darüber hinaus erweitert die neue Starmatik-Exportfunktionalität die Möglichkeiten von Lantek Bend für die Roboterprogrammierung, indem es durch den Export von Biegeliniendaten in ein DXF-Format zur Verwendung mit Lantek Expert eine präzise und automatisierte Programmierung auf Basis spezifischer Materialeigenschaften gewährleistet. Zudem verwandelt die tiefere Integration mit Lantek Expert, MES und Integra Lantek Bend in eine vollständig vernetzte Lösung, die es den Anwendern ermöglicht, 3D-Dateien nahtlos in allen Systemen zu öffnen, zu ändern und zu synchronisieren. Diese Integration vereinfacht die Datenverwaltung, bietet Echtzeit-Updates und verbessert die Effizienz von Angebotserstellung und Produktion, da es für Anwender aller Qualifikationsstufen die Komplexität reduziert und gleichzeitig die betriebliche Agilität steigert.

Ein großer Schritt auf dem Weg zur Smart Factory

Lantek V44 ist nicht einfach nur ein weiteres Software-Update – es definiert die Funktionsweise der modernen Fertigung neu. Das neue „Connected. Live. Smart.“ – kombiniert mit Lantek Analytics zur Datenanalyse – bietet der Blechfertigung mithilfe der Verbindung von Maschinen, Bedienern und Datenquellen Echtzeit-Einsichten für intelligentere Entscheidungen. Seine leistungsstarken Werkzeuge steigern die Effizienz der Fertigung und ermöglicht es den Anwendern, ihre Planung zu optimieren, die Leistung zu überwachen und einen vollständigen Überblick über ihre Produktionslinien zu bekommen.

„Mit V44 möchten wir Unternehmen in der Blechfertigung helfen, vernetzter, intelligenter und dadurch effizienter zu werden“, sagt Christoph Lenhard, als Leiter des deutschen Büros für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 36.000 Kunden in über 100 Ländern und 21 eigenen Büros in 15 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

Firmenkontakt

Lantek Systemtechnik GmbH

Christoph Lenhard

Schöfferstraße 12

64295 Darmstadt

Tel. 06151 39789 – 0



http://www.lantek.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64295 Darmstadt

06151 39900



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.