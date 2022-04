Mehr Erfolg im Business durch Body- und Mindset-Training mit Valery Yushkovetskiy

Mit 17 Jahren startete Valery Yushkovetskiy als Unternehmer durch. Damit begann sein außergewöhnlicher Karriereweg. Bald darauf gewann er seinen ersten Titel im Bodybuilding und legte damit den Grundstein für seinen heutigen Erfolg als ganzheitlicher Coach. Er beherrscht die Kunst der Motivation – all das und noch viel mehr macht seinen Erfolg aus. Er versteht sich als ganzheitlicher Coach und ist davon überzeugt: Das Innere und das Äußere eines Menschen gehören untrennbar zusammen.

Mehr Selbstbewusstsein mit Valery Yushkovetskiy und YUtransform

Valerys Karriereweg lässt viele besondere Stationen erkennen, doch war der Weg bis nach ganz oben alles andere als einfach. In der Vergangenheit stand er psychisch am Abgrund und schaffte den Weg zurück ins Leben aus eigener Kraft. Dieser Weg zeichnete seinen Charakter und machte ihn stark. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Heute ist ein wesentlicher Teil seiner Arbeit mit der Motivation anderer Menschen verbunden. Das, was für ihn den größten Wert in seiner Arbeit darstellt, sind seine Kunden, die nach einer tiefgreifenden Transformation ihres Bodys und ihres Mindsets ihm große Dankbarkeit entgegenbringen. Diese Dankbarkeit seiner Kunden ist mit einem neuen Lebensgefühl und einem starken Selbstbewusstsein verbunden. Nicht selten hört Valery Yushkovetskiy von seinen Kunden, dass sie es ohne seine Motivation nicht geschafft hätten und fühlen sich heute wie ein neuer Mensch.

Genau das ist es, was Valery Yushkovetskiy mit seiner Arbeit für Menschen erreichen will. Es geht darum, innerlich und äußerlich stark zu werden, um das Leben mit all seinen Herausforderungen besser meistern zu können und erfolgreich auf allen Ebenen zu sein.

Body und Mindset-Training mit Valery für mehr Erfolg im Business!

Viele Unternehmer kennen es. Die Umsätze sind gut, der Lebensstil gehoben, doch es bleibt nur wenig Zeit, etwas für sich selbst zu tun. Hier setzt Valery mit seinem Training an. Denn wer Erfolg im Business will, muss mental, psychisch und auch körperlich stark sein. Vor allem im Business warten tägliche Herausforderungen, die gemeistert werden wollen. Körperliche Fitness ist ein Garant dafür, die Stürme des Business-Alltags zu bewältigen und das eigene Unternehmen auf Erfolgs- und Wachstumskurs zu bringen.

Ernährungsplan, körperliches Training, Mindset – das alles für mehr Selbstbewusstsein und Erfolg im Beruf und privat. Valerys Coaching ist ganzheitlich und ortsunabhängig und sorgt für eine echte Transformation. YUtransform heißt Valery Yushkovetskiys erfolgreiches Unternehmen und ist auch auf Instagram zu finden.

Über Valery Yushkovetskiy

Mit 19 Jahren eröffnete er sein erstes Geschäft im Bereich Nahrungsergänzung in Hannover. Als Modell einer namhaften Modemarke und als meistgebuchter Stripper im DACH-Raum ging es mit seiner Bekanntheit steil bergauf. Er betreute über 250 Athleten und bereitete diese für die deutsche Meisterschaft und für den Titel „Mister Universe“ vor. Er ist als ehrenamtlicher Wettkampfrichter im Bodybuilding tätig und aus namhaften Fernsehsendungen bekannt.

Valery Yushkovetskiys Blick in die Zukunft

Wahre innere und äußere Stärke ist etwas für Männer und Frauen. Genau hier setzt Valery in Zukunft an. Er möchte Frauen mit seiner Arbeit ein neues Selbstbewusstsein schenken und coacht Frauen vor allem auch nach einer Schwangerschaft, denn genau an diesem Punkt brauchen Frauen wieder ein neues und starkes Selbstwertgefühl, mentale Kraft und ein gutes Gefühl für ihren Körper.

https://www.instagram.com/valeyu92/

