BMW Mini Cooper Soundsystem nachrüsten auto-lautsprecher.eu

Für den BMW Mini Cooper gibt es ein umfangreiches Sound System Upgrade zur dem Standard Audio System. Für Fahrzeughalter bei denen kein Premium Soundsystem von Bose oder Harman Kardon im Mini installiert wurde, ist die Lösung das nachrüsten mit besseren Lautsprechern von Top-Marken und Testsiegern. Damit die Lautsprecher an dem originalen werkseitigen Radio gut performen müssen vorzugsweise Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad verwendet werden. Der Wirkungsgrad hat einem entscheidenden Einfluss auf die Lautstärke und Dynamik und damit auf das Klangergebnis.

Alle Systeme von auto-lautsprecher.eu bieten diese Eigenschaften an neben einer hohen Einbaufreundlichkeit. BMW Mini Auto-Lautsprecher kommen preislich in einer Range von 95,00 Euro bis 500 Euro im Onlineshop, darüber hinaus gibt es für neuere Mini Modelle der dritten Generation auch Soundsysteme mit zusätzlichen Digitalendstufen. Die originalen Lautsprecher sind mit werkseitigen fahrzeugspezifischen Halterungen montiert damit können nicht Lautsprecher aus dem Nachrüstmarkt so einfach integriert werden. Alle Systeme im Onlineshop haben passende werkseitige Halterungen und Adapterkabel im Lieferumfang und besitzen damit eine hohe Einbaufreundlichkeit.

Für die Modelle BMW Mini 1. Generation R50, R52, R53 Cabrio: One, Cooper, Cooper S liegen die Preise für Komplettsysteme für alle Einbauplätze mit Tieftönern und Hochtönern von 199 Euro bis 498 Euro. Die Top Soundsysteme in dieser Gruppe sind das Spitzenklasse System Mille Pro MPK 165.3 und MPX 190.3 von Hertz mit bis zu 260 Watt und das JL-Audio C2 650 und C2 690TX System mit extrem audiophilen Klangeigenschaften. Das Hertz System Mille Pro MPK besticht durch eine sehr hohe Basswiedergabe und hohe Dynamik in der Soundwiedergabe. JL-Audio steht mit dem C2 690TX Ovallautsprecher hier in der Basswiedergabe nicht zurück, hat aber mit Seiden Hochtönern im Frontsystem C2 650 klanglich die Nase vorne. Für das BMW Mini Cabrio Modell der 1.Generation sind die gleichen Systeme verfügbar mit dem Unterschied das hier in den hinteren Einbauplätzen 165mm Varianten Versionen installiert werden. Ein Frontsystem für beide vorderen Türen ist ab 95 Euro für die BMW Mini Cooper Modelle erhältlich.

BMW Mini 2. Generation Modelle R55, R56 und R57 Cabrio sind werkseitig mit den gleichen Lautsprechern bestückt und damit sind die gleichen Systeme im Onlineshop integrierbar, die günstigste Variante dabei für die Modelle R55, R56 ist das Hertz DSK 165.3 2-Wege System inclusive DCX 690.3 Ovallautsprecher mit 160 Watt und 93 DB Wirkungsgrad für 199 Euro. Für das Cabrio Modell R57 gibt es dieses System schon ab 169 Euro mit Hertz DSK 165.3 und DXC 165.

Für weitere BMW Mini Modelle der 2. Und 3. Generation gibt es weitere Lautsprechersysteme von Audison die auch Digitale Endstufen und Subwoofer beinhalten und eine absolute Soundsteigerung im Mini gewährleisten.

Für die reibungslose Installation im BMW Mini besuchen sie BMW Auto-Lautsprecher Einbau der Webseite um weitere Informationen rund um die Installation zu erfahren. Für alle Kunden gibt es eine ausführliche Anleitung die eine Installation so einfach wie möglich gestaltet. Ein perfekter Auto Lautsprecher Einbau ist das Grundfundament einer klanglich sehr guten Soundanlage. Das Team von auto-lautsprecher.eu ist bemüht alle wichtigen Informationen für die Kunden rund um die Lautsprecher Angebote bereitzustellen.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

