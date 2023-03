„Meet Consist!“ für den Live-Dialog

Consist als Arbeitgeber kennenlernen

In einer Websession können sich künftige Bewerbende einen direkten Eindruck von Consist als möglichem neuen Arbeitgeber verschaffen und ihre offenen Fragen klären. Am 27. März 2023 startet das neue Veranstaltungsformat „Meet Consist!“, das in Zukunft einmal im Monat stattfinden soll.

Kiel – Der IT-Dienstleister Consist mit Sitz in Kiel und einem Standort in Frankfurt bietet Personen, die das Unternehmen als Arbeitgeber näher kennenlernen möchten, ab dem 27. März 2023 von 17:00 – 18:00 Uhr mit „Meet Consist!“ ein neues Veranstaltungsformat. In einer Websession können Interessenten und künftige Bewerbende ihre offenen Fragen, z. B. zu Arbeitsformen, Unternehmenskultur, Events und Fortbildungen, an Teamleiter:innen aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens stellen und direkte Antworten erhalten.

„Wer überlegt, sich bei Consist zu bewerben, und dazu noch mehr Einblicke in unser Unternehmen erhalten möchte, kann uns nun einmal im Monat live ansprechen im Rahmen von Meet Consist. Alle Fragen sind willkommen“, erklärt Consist-Geschäftsführer Martin Lochte-Holtgreven. Jeden letzten Montag im Monat von 17:00 – 18:00 Uhr ist eine Teilnahme an der Websession möglich.

Über das Arbeiten bei Consist

Die Consist Software Solutions GmbH ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Mehr als 200 Beschäftigte begeistern mit ihrem fundierten Know-how in Sachen IT-Lösungen über den gesamten Software-Lifecycle. Mit großer Leidenschaft engagiert sich das Unternehmen mit bewährten sowie modernsten Technologien für den größten möglichen Mehrwert seiner Kund:innen.

Zu den Benefits des Unternehmens zählen neben einer sinnstiftenden Arbeit in zukunftsweisenden Projekten u. a. flexible Arbeitszeiten, Familienfreundlichkeit, eine offene Unternehmenskultur, Weiterbildungsmöglichkeiten und viele Angebote rund um die Gesundheit.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

– IT-Beratung

– Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

– Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

– Betreuung von Anwendungen und Systemen (Teilaufgaben bis komplettes Outsourcing)

– Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Beschäftigten von Consist aus. Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

Kontakt

Consist Software Solutions GmbH

Isabel Braun

Christianspries 4

24159 Kiel

0431 3993-629



https://www.consist.de

