MediaMarktSaturn unterstützt YouTopia 2024 mit Ankaufaktion für Altgeräte

Viele ältere Smartphones, Tablets & Co. liegen in Deutschlands Schubladen ungenutzt herum oder werden funktionstüchtig entsorgt – vielfach leider nicht fachgerecht. Um dieses Potenzial zu nutzen und so wertvolle Ressourcen zu schonen, bietet MediaMarktSaturn einen Ankaufservice für Altgeräte in Kooperation mit Foxway. Kundinnen und Kunden können in diesem Rahmen noch funktionsfähige Geräte gegen einen Einkaufsgutschein eintauschen.

Im Rahmen seiner Partnerschaft mit dem Multichannel-Event YouTopia kombiniert MediaMarktSaturn diesen Service mit einer speziellen Aktion: Für alle gebrauchten Geräte, die vom 29. Oktober bis 14. November 2024 in einem MediaMarkt- oder Saturn-Store angekauft werden, gibt es mit dem Code „YouTopia“ einen Euro Einkaufswert extra. Ein weiterer Euro pro gebrauchtem Elektrogerät wie Handys, Tablets, Smartwatches, Laptops, Konsolen, Kopfhörer oder Laptops wird zusätzlich an die Initiative Wilderness International gespendet. Die gemeinnützige Stiftung kauft seit 2008 akut durch Abholzung bedrohte Urwälder in Kanada auf und stellt sie dauerhaft unter Schutz. Jeder gespendete Euro schützt einen Quadratmeter Wald für immer. In Deutschland setzt sich Wilderness International zudem in Form diverser Projekte im Bereich Umweltbildung von Kindern ein, um für den Schutz der Natur zu begeistern.

Bekannte Creator wie Jacob Beautemps, Moderator, Wissenschaftsjournalist und Gründer von YouTopia, werden ab dem 29. Oktober ihre Zuschauer*innen dazu aufrufen, Schränke und Schubladen zu durchforsten und so viele Altgeräte wie möglich bei MediaMarkt und Saturn ankaufen zu lassen. Welche Produktgruppen sich zum Ankauf eignen, kann man unter ankaufservice.mediamarkt.de nachlesen. Denn in diesem Jahr verfolgen YouTopia sowie alle Unterstützer*innen des Events ein besonders ehrgeiziges Ziel: so viel bedrohten Regenwald wie möglich schützen! Primär Regenwälder und ihre Sümpfe und Moore sind die artenreichsten Ökosysteme und größten CO2-Speicher der Erde und damit gleichzeitig einer der wichtigsten Hebel gegen Klimawandel und Artensterben.

Zusätzlich zu der Altgeräte-Aktion wird MediaMarktSaturn mit dem Game „Kreislauf-Challenge“ auch im Programm des sechsstündigen Livestreams vertreten sein, der am Sonntag, den 17. November 2024, ab 16:00 Uhr aus dem Kölner Bauwerk ausgestrahlt wird. „Unseren Kunden ein nachhaltiges Verhalten bei Kauf, Nutzung und Entsorgung von Technik so leicht wie möglich zu machen: Mit diesem Ziel haben wir unsere unternehmensweite Nachhaltigkeits-Initiative BetterWay an den Start gebracht. Ganz ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit Spaßfaktor für alle Beteiligten. Diesen Ansatz verfolgt auch YouTopia auf eine ebenso intelligente wie unterhaltsame Art und Weise. Wir freuen uns darum sehr, dieses Jahr als Content-Partner mit an Bord sein zu dürfen“, so Ana Maria Jaime, Vice President Nachhaltigkeit bei MediaMarktSaturn.

Im Rahmen des Spenden-Livestreams, der auf YouTube und Twitch zu sehen sein wird, empfangen die YouTopia-Hosts Jacob Beautemps („Breaking Lab“) und Kim „freiraumreh“ Adam zusammen mit dem Hauptcast Felix Michels („Tomatolix“), Alicia Joe, Antonia (Starletnova), Rewinside (rewi), Rick Azas und Theresa Kirchner prominente Gäste aus Medien, Politik, Wissenschaft und Kultur sowie einige der einflussreichsten Creator*innen Deutschlands. Ihr Ziel: Fundierte Informationen zu den Themen Klimawandel, Arten-, Umweltschutz und Nachhaltigkeit liefern, abwechslungsreiche Unterhaltung bieten und möglichst viele Spenden zum Schutz des Regenwaldes sammeln.

Unterstützt wird das Projekt neben MediaMarktSaturn von ausgewählten Partnern, die ebenfalls Verantwortung übernehmen möchten und mit ihrem Support einen Beitrag für den langfristigen Schutz der letzten Urwälder leisten, wie u.a. ORTLIEB, 1% for the Planet, klima&so, BRACENET, Wild Plastic und viele mehr. Bei der Akquise der Partner wird YouTopia von Brandplace, Agentur für Branded Entertainment & Content, unterstützt.

#YouTopia24 #YouTopia #WildernessInternational #MediaMarktSaturn #BetterWay

Über YouTopia:

„YouTopia – Gemeinsam für unsere Erde“ ist eine Produktion von i&u TV, einem Unternehmen der LEONINE Studios. Das Spenden-Event wurde von Science-Creator Jacob Beautemps entwickelt und ging im Jahr 2021 erstmals live. Es bringt Menschen und Marken in einem innovativen, nachhaltigen und unterhaltsamen Multichannel-Format zusammen. Der sechsstündige Livestream ist am 17.11.2024 ab 16:00 Uhr auf YouTube und Twitch zu sehen, alle Inhalte werden von einer erfahrenen Wissenschaftsredaktion erarbeitet und unterliegen hohen journalistischen Standards. 2024 sammelt YouTopia Spenden zugunsten der Naturschutzorganisation Wilderness International. Jetzt gemeinsam Regenwald schützen: https://wilderness-international.org/youtopia

Über MediaMarktSaturn:

MediaMarktSaturn ist mit rund 400 Media Märkten bzw. Saturn-Märkten und knapp 21.000 Mitarbeitenden Elektronikhändler Nummer Eins in Deutschland. Als Begründer der Kategorie Consumer Electronics definiert das Unternehmen sich und sein Umfeld jetzt neu: Mit dem Begriff „Experience Electronics“ beschreibt es seine Neupositionierung und zugleich das Leistungsspektrum für seine Kundinnen und Kunden. Mit den beiden starken Marken MediaMarkt und Saturn stellt das Unternehmen das Kundenerlebnis und die persönliche Beratung in den Mittelpunkt. Als erfolgreicher Omnichannel-Anbieter verzahnt MediaMarktSaturn die stationären Märkte eng mit Onlineshops sowie mobilen Shopping-Apps. Kunden profitieren damit sowohl von den Vorteilen des Online-Shoppings als auch von der persönlichen Beratung und den umfassenden Serviceleistungen in den Märkten vor Ort. MediaMarktSaturn ist Teil der MediaMarktSaturn Retail Group, die wiederum mehrheitlich zur CECONOMY AG gehört. Mehr Informationen unter www.mediamarktsaturn.com, www.mediamarkt.de und www.saturn.de (Daten Stand per 30.09.2023)

Firmenkontakt

MMS

Hannah Roericht

Media-Saturn-Str. 1

85053 Ingolstadt

0221/22243-333



https://www.mediamarktsaturn.com

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

022192428140



https://www.forvision.de

Bildquelle: Christiane Hoffmann