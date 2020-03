MCM Investor Management AG: Berliner verfügen über mehr Haus- oder Grundbesitz

Derzeit besitzen 500.000 Menschen in der Hauptstadt Haus und Grund. Somit ist die Zahl der Berliner mit Haus- und Grundbesitz in den vergangenen 15 Jahren um ein Viertel gestiegen.

Magdeburg, 13.03.2020. In dieser Woche beschäftigen sich die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg mit dem Thema Haus- und Grundbesitz in der deutschen Hauptstadt und beziehen sich dabei auf aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes. Dieses hatte kürzlich den Bericht „Haus- und Grundbesitz, Geldvermögen und Schulden privater Haushalte“ veröffentlicht.

Demnach verfügen derzeit 500.000 Haushalte über Haus- oder Grundbesitz. Somit sei der Wert in den vergangenen Jahren laut Statistischen Landesamt um 33 Prozent gestiegen. Diese Zahlen verteilen sich wie folgt: 222.000 Berlinern gehören Einfamilienhäuserund 202.000 besitzen Eigentumswohnungen. Mehrfamilienhäuser, Grundstücke oder andere Gebäudeformen verteilen sich auf die weiteren 76.000 Eigentümer in der Hauptstadt.

Der Bericht liefert auch Aufschluss über den Verkehrswert des Eigentums, welcher bei durchschnittlich 290.000 Euro liegt. Außerdem müssen noch 232.000 Eigentümer Kredite abbezahlen, im Durchschnitt in Höhe von 134.000 Euro. „Insgesamt gibt es in Berlin 1,98 Millionen Haushalte. Die Größe der Haushalte entscheidet auch über den Wert des Eigentums sowie die Summe der noch zu entrichtenden Kredite. Dabei gibt es auch einen entscheidenden Unterschied zwischen allein Lebenden, Paaren mit und ohne Kindern oder größeren Familien“, kommentiert die MCM Investor Management AG den Bericht.

So geben allein Lebende einen Verkehrswert ihrer Immobilie von 190.000 Euro an – hingegen steigt der Wert bei kinderlosen Paaren auf 265.000 Euro, bei Familien auf 470.000 Euro. So verhält es sich auch mit den laufenden Kreditsummen. Alleinstehende zahlen weniger als die Hälfte (82.000 Euro) ab, als Familien (185.000 Euro). „Der Wert des Eigentums ist sehr stark gestiegen, nämlich laut Bericht um 45 Prozent. Außerdem ist die Zahl der Berliner Immobilieneigentümer in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Viele Menschen haben vom Immobilienboom und der seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase profitiert“, erklärt die MCM Investor Management AG abschließend.