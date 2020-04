Maskenpflicht in Deutschland – der Maskenteufel hilft

Alltagsmasken für Kinder und Erwachsene

Die einzelnen Landesregierungen, Städte und Kommunen in Deutschland führen immer weitere Rechtsverordnungen für die neuen Corona-Regeln ein. So gilt ab den 27. April 20 in vielen Bereichen eine Maskenpflicht (Mund- und Nasenschutz) im öffentlichen Nahverkehr (Bus und Bahn) und Verbrauchermärkte. Auch die Pausen für die Kinder in den Schulen wird es eine Maskenpflicht geben. Dieser Schritt dient dem gegenseitigen Schutz in Bussen, Bahnen und in alltäglichen Leben.

Ein Verstoß gilt als Ordnungswidrigkeit und kann demzufolge mit Bußgeld belegt werden.

Mit www.maskenteufel.de sorgen Sie für sich und für andere.

Mit wenigen Klicks bestellen Sie waschbare Mund und Nasenmasken für Kinder oder für Erwachsene, die in Europa produziert werden und nicht aus Fernost.

Kindermasken:

Guter Tragekomfort und eng anliegend sind die neuen waschbaren Mund und Nasenmasken für Kinder.

Maskenteufel empfiehlt das Kindesalter von 4-12 Jahre. Die Masken bestehen aus hochwertigen Material (100% Polypropylen Moplen HP561r) und ist auf Hautverträglichkeit getestet. Die Masken und das Expander-Vollgummi ist mehrfach waschbar und somit billiger als eine Einwegmaske

Masken für Erwachsene:

Guter Tragekomfort und eng anliegend sind die neuen waschbaren Mund und Nasenmasken Erwachsene.

Maskenteufel empfiehlt ab ca 14 Jahren. Die Masken bestehen aus hochwertigen Material (100% Polypropylen Moplen HP561r) und ist auf Hautverträglichkeit getestet. Die Masken und das Expander-Vollgummi ist mehrfach waschbar und somit billiger als eine Einwegmaske

Die Alltagsmasken von Maskenteufel dienen ausschließlich für die private Verwendung.

Keine Zertifizierung – nicht medizinisch oder anderweitig geprüft

