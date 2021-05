Peter Pawlick wird Strategy Lead von R/GA Berlin

In seinem zehnten Jahr bei R/GA steht Pawlick für umfassende und multidisziplinäre Erfahrung

New York/Berlin, 05.05.2021 – Neubesetzung: Peter Pawlick ist ab sofort als Executive Director und Head of Strategy für R/GA Berlin tätig. In dieser neuen Rolle berichtet er an David Toma, Managing Director von R/GA Berlin. Gemeinsam mit David Toma und dem Berliner Leadership Team wird er eine strategische Ausrichtung für das Office festlegen und umsetzen, die den sich wandelnden Bedürfnissen der europäischen Kunden entspricht. Zudem steuert er die drei strategischen Leistungsbereiche Produkte & Services, Brand und Marketing, die zusammen das Rückgrat des End-to-End Innovationsangebots bilden.

Pawlick ist ein Innovationsführer und hat bereits vielfach mit Erfolg Kunden betreut und verschiedene Teams von Denkern und Machern dazu befähigt, neue Unternehmen, Marken, Kundenerlebnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Energie, Gesundheitswesen, Einzelhandel und mehr aufzubauen. Seit seinem Start bei R/GA im Jahr 2012 verantwortete er bereits mehrfach wegweisende Projekte in den Bereichen Business Design, Produktinnovation, Markenidentität und Marketing. Von 2019 bis 2021 leiteten Toma und Pawlick gemeinsam die Innovations- und Markenberatung von R/GA in EMEA und arbeiteten eng mit den Offices von R/GA in London und Berlin zusammen.

“Wenn Peter Kunden berät oder seinem Team Feedback gibt, greift er auf Erfahrungen zurück, die in ihrem Umfang und ihrer Tiefe in unserer Branche selten sind”, so David Toma, Managing Director von R/GA Berlin. “Er ist auf eine einzigartige Weise dafür geeignet, ein End-to-End Innovationsangebot zu leiten, da er all seine Phasen in ihrer praktischen Anwendung kennt und sowohl neue Unternehmen und Marken als auch neue digitale Produkte und Marketingstrategien entwickelt hat. Nur wenige können so mühelos und mit so viel Glaubwürdigkeit zwischen all diesen Disziplinen und Niveaus hin und her wechseln.”

“Weltweit sticht R/GA durch die Unterstützung von Unternehmenskunden hervor, deren Marken und Businesses Herausforderungen begegnen, die nicht einfach zu fassen sind”, so Pawlick. “Der Bedarf nach einem ganzheitlicheren Ansatz ist auf dem europäischen Markt besonders ausgeprägt, wird aber kaum gedeckt. Hier haben Unternehmensberater tendenziell wenig mit Branding- und Experience-Themen zu tun, wohingegen Agenturen meist aus geschäftlichen Erwägungen herausgehalten werden. Keine Seite allein ist gut darin, sowohl neue Werte für Kunden als auch für Unternehmen zu schaffen. Ich freue mich darauf, hier ein Leistungsangebot aufzubauen, das diese Kluft überbrücken kann.”

Zusätzlich zu seinen Referenzen als Praktiker für Brand und Business Design bringt Pawlick das geeignete Rüstzeug dafür mit, Kunden dabei zu helfen, auf ihre Weise mehr Menschlichkeit in ihr Unternehmen einfließen zu lassen. Er studierte Anthropologie und gehörte im ersten Jahr einer Einwanderungskanzlei in San Francisco an, wo er die Rechtsfälle von Asylbewerbern vorbereitete.

R/GA ist eine globale Innovationsfirma. Wir helfen Unternehmen dabei, neue Geschäftsfelder und Marken für eine menschlichere Zukunft zu entwickeln. Unsere Leistungen reichen dabei von Innovationsberatung und Organisationsentwicklung über Markendesign und Experience Design bis hin zu Marketingkommunikation. R/GA ist Teil der Interpublic Group of Companies, einer der weltweit größten Organisationen für Werbe- und Marketingdienstleistungen, und beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter an 16 Standorten in den USA, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. Weitere Informationen zu R/GA gibt es unter www.rga.com oder bei @rga auf Twitter.

