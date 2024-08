Luminea Home Control Smarter 2in1-WLAN-Tür-/Fenstersensor

Warnt weltweit bei offenem Fenster bzw. offener Tür und Bewegung

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweite Benachrichtigung, smarte Szenen und mehr

– Statusabfrage per Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

– Warnt bei niedrigem Batteriestand

– Befestigung flexibel per Klebepad oder Schrauben

– Großer Erfassungswinkel von 100°

Der WLAN-Tür- & Fensteralarm mit Bewegungsmelder von Luminea Home Control ermöglicht die einfache Absicherung von Eingängen. Der Sensor wird an der gewünschten Stelle angebracht und mit dem WLAN-Netzwerk verbunden. Ein integrierter Bewegungsmelder registriert Bewegungen im Raum und sendet entsprechende Meldungen.

Der Sensor eignet sich sowohl für den dauerhaften als auch für den temporären Einsatz, zum Beispiel in Ferienhäusern oder Hotelzimmern, und kann mit einem Klebepad schnell befestigt oder dauerhaft angebracht werden.

Über die App „ELESION“ kann der Sensor weltweit gesteuert werden. Bei Einbruchsversuchen oder Bewegungen im überwachten Bereich werden sofort Benachrichtigungen auf das Smartphone gesendet. Mehrere Sensoren können gekoppelt werden, so dass eindeutig festgestellt werden kann, welcher Sensor ausgelöst hat. So kann man schnell Bekannte, Nachbarn oder die Polizei informieren.

Statusabfragen sind auch per Sprachbefehl über Siri, Alexa oder Google Assistant möglich. Eine Mini- Alarmanlage kann durch intelligente Aktionen eingerichtet werden, indem beispielsweise ein Alarmton über den Lautsprecher eines Sprachassistenten abgespielt wird. Schon lässt sich der Status „offen“ oder „geschlossen“ mit einer einfachen Anweisung abfragen.

Weitere Smart-Home-Automatisierungen sind möglich, beispielsweise das automatische Einschalten von Lampen, Sirenen oder Überwachungskameras bei Aktivierung des Sensors.

Zwei Batterien sorgen für eine Laufzeit von bis zu sieben Monaten bei bis zu 20 Aktivierungen pro Tag und die App informiert über nachlassende Batterieleistung.

– 2-teiliger Alarmgeber für ein Fenster oder eine Tür

– 2in1-Funktion: warnt bei offenem Fenster bzw. offener Tür sowie Bewegung

– PIR-Sensor-Reichweite: bis zu 7 m, Erfassungswinkel: 100°

– Ideal zum Steuern smarter Szenen oder zum Einbinden in bestehende Systeme

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zeigt Alarm-Status, informiert weltweit bei

Alarm und niedrigem Batteriestand, mit Protokoll-Funktion

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Status „offen“ oder „geschlossen“ per

Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern abfragen

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind

direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte

gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung des Alarms u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können

auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– LED für Status-Anzeige

– Flexible Anbringung per Klebepads oder Schrauben

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen) für bis zu 7 Monate

Laufzeit bei 20 Aktivierungen pro Tag durch Öffnen von Fenster oder Tür

– Maße Sensor: 90 x 40 x 17 mm, Magnet-Teil: 33 x 10 x 12 mm, Gewicht: 32 g

– 2-teiliger Alarmgeber XMD-108.duo inklusive Klebepads, Schrauben und deutscher

Anleitung

– EAN: 4022107424066

Preis: 18,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7489-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7489-3110.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/i9ZYAQTSinK5oLc

