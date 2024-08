Zeit zum Wohlfühlen…

Das SeeMOUNT – Active Nature Resort ****Superior

Wunderschönes Wetter, angenehme Temperaturen, atemberaubende Panoramen und zahlreiche Sonnenstunden: Perfekt, um die Natur im Spätsommer zu genießen und sich anschließend im Spa zu erholen…

… die ideale Zeit für spannende Wanderungen und farbenfrohe Wellnessmomente.

Wo Natur auf Stil und Abenteuer trifft

Perfekte Lage direkt an der Seilbahn, Talabfahrt und Sportshop

Wöchentlicher Cocktailkurs mit Barchef Thomas

Regelmäßige Live-Musik-Abende

Nachhaltiges Energie- und Versorgungskonzept mit Fokus auf regionale Erzeuger

Ein Geheimtipp in Tirol: Wer ans Paznauntal denkt, hat oft Ischgl im Kopf. Doch direkt am Taleingang, wo viele einfach vorbeifahren, liegt der kleine Ort See auf 1.040 Metern Höhe. Im Winter 2021 eröffnete hier, direkt neben der Bergbahn, das SeeMount – ein markantes, modernes Gebäude aus dunklem Granit und Lärchenholz. Wenn die Sonne darauf trifft, funkelt die Fassade. Die 34-jährige Hotelchefin Sabrina Mallaun verwirklichte hier ihre kreativen Visionen: „Ich liebe Eichenholz und Schaukeln. Deshalb ist das ganze Haus mit Eiche ausgestattet und überall – vom Erdgeschoss bis zur Dachterrasse – hängen Schaukeln.“

Die Dachterrasse erstreckt sich über die gesamte fünfte Etage und bietet einen Wellnessbereich mit Blick auf die umliegenden Dreitausender und die Talabfahrt des Skigebiets See. Dank der direkten Lage am Pistenende ermöglicht das Hotel Ski-in/Ski-out auf höchstem Niveau. Seilbahn und Sportshop befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Die beheizten Skidepots, die jedem Zimmer zugeordnet sind, eignen sich im Sommer auch für Wanderkleidung oder nasse Radsportausrüstung. Fahrräder können in der absperrbaren Garage untergebracht werden, die zudem eine Reinigungsstation und einen Reparaturtisch samt Werkzeug bietet. Auch Tennisfreunde kommen auf ihre Kosten: Sie können kostenlos auf den zwei Sandplätzen des örtlichen Clubs spielen.

Wer nach all den Aktivitäten noch Energie hat, kann im Fitnessraum trainieren und anschließend im Outdoor-Whirlpool oder in einer der vielen Saunen entspannen. Alternativ lockt der Infinitypool, der mit Sprudelliegen zum Relaxen einlädt. Danach erwartet die Gäste ein stilvolles Fünf-Gänge-Gourmetdinner im schicken Restaurant.

Wintersport

Direkte Lage am Skigebiet See mit 42 Pistenkilometern

Skibus nach Ischgl, Kappl und Galtür

Panoramakarte an der Rezeption

Skikindergarten im Skigebiet

Skikeller mit Präparierungsmöglichkeit

Skispinte, Skiständer und Skischuhwärmer

Veranstaltungen für Skifahrer, Snowboarder und Langläufer

Radsport

Abschließbarer Bike-Raum

Ideale Lage für Touren

Kooperation mit dem örtlichen Sportshop

Waschplatz und Reparaturstation für Bikes

Tour-Guides und Tourentipps für MTB, Rennräder, Fat-Bikes und Familien

Wäscheservice und Verpflegung für unterwegs

Bergsport

Wanderwege in direkter Nähe

Wanderausrüstung wie Rucksäcke und Stöcke

Tour-Guides und Familienwanderungen

Wandertaxi und Wanderkarten

Schneeschuhwandern und Klettern

Alpine Bergrouten und Gipfeltouren mit Bergführer

Verpflegung für unterwegs und Literatur zu Touren

Unsere Herbstangebote für Sie:

4=3 Midweek

So -Do

4 ÜN ab EUR 469 pro Person

Bleibe 4 Nächte, zahle aber nur für 3!

Inklusivleistungen:

– Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

– Kostenlose Silvretta Card Premium fur Ihr Sommer-Bergerlebnis: Täglich gondeln nach Wahl inkl. Silvretta Card

Mitte Juni bis Mitte Oktober

– Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See

– Early Check-In am Anreisetag ab 10.30 Uhr kostenlos (ohne Zimmer)

– Late check out (ohne Zimmer) kostenlos am Abreisetag bis 16.00 Uhr (Nutzung Wellnessbereich, Tiefgarage,Wellnesstasche, Nachmittagsjause, Bodenlose Kaffee- und Teetasse sowie Saftbar vom Buffet)

– Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN

Family Super Deal

23.05. – 10.11.2024

3, 5 oder 7 ÜN ab EUR 499 pro Person

Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei!

Inklusivleistungen:

– Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (bei 2 Vollzahlern)

– Kinder von 8 bis 15 Jahren pauschal EUR 50,- pro Nacht

– Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

– Kostenlose Silvretta Card Premium für Ihr Sommer-Bergerlebnis: Täglich gondeln nach Wahl inkl. Silvretta Card Mitte Juni bis Mitte Oktober

– SPA-Gutschein im Wert von EUR 30,- (5 ÜN) oder EUR 50,- (7 ÜN)

– Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See

– Early Check-In am Anreisetag ab 10.30 Uhr kostenlos (ohne Zimmer)

– Late check out (ohne Zimmer) kostenlos am Abreisetag bis 16.00 Uhr (Nutzung Wellnessbereich, Tiefgarage, Wellnesstasche, Nachmittagsjause, Bodenlose Kaffee- und Teetasse sowie Saftbar vom Buffet)

– Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN

3 ÜN ab EUR 499,- pro Person im Doppelzimmer

5 ÜN ab EUR 839,- pro Person im Doppelzimmer

7 ÜN ab EUR 1.019,- pro Person im Doppelzimmer

Wellness & Wandern

08.09. – 10.11.2024

5 oder 7 Nächte ab EUR 779 pro Person

inkl. SPA-Gutschein im Wert von EUR 30,- (5 ÜN) oder EUR 50,- (7 ÜN)

Inklusivleistungen:

– Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

– 4x gefuhrte Erlebnis-Wanderungen pro Woche (ab 18. Juni) von unserem Guide – (Bergtaxi gegen geringe Gebuhr)

– Kostenlose Silvretta Card Premium fur Ihr Sommer-Bergerlebnis: Täglich gondeln nach Wahl inkl. Silvretta Card Mitte Juni bis Mitte Oktober

– SPA-Gutschein im Wert von EUR 30,- (5 ÜN) oder EUR 50,- (7 ÜN)

– Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See

– Early Check-In am Anreisetag ab 10.30 Uhr kostenlos (ohne Zimmer)

– Late check out (ohne Zimmer) kostenlos am Abreisetag bis 16.00 Uhr (Nutzung Wellnessbereich, Tiefgarage, Wellnesstasche, Nachmittagsjause, Bodenlose Kaffee- und Teetasse sowie Saftbar vom Buffet)

– Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN

5 ÜN ab EUR 779,- pro Person im Doppelzimmer

7 ÜN ab EUR 949,- pro Person im Doppelzimmer

Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.

Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.

Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!

