Lucybalu Catmodel 2023 – Europas Katze Nr. 1 kommt aus der Ukraine

Die schönste Katze kommt aus Kiew:

LucyBalu Cat Model Contest 2023 – Der einäugige Little Oliver aus der Ukraine zum strahlenden Gewinner gekürt

Der diesjährige Cat Model Contest geht zu Ende und LucyBalu freut sich, den Gewinner bekannt zu geben: Little Oliver aus der Ukraine gewinnt den größten Katzenwettbewerb Europas! Trotz seines Handicaps mit nur einem Auge hat Little Oliver die Herzen des Expertengremiums im Sturm erobert und ist der unumstrittene Champion des Wettbewerbs. Der Cat Model Contest zählte dieses Jahr über 5.000 Teilnehmer und Little Oliver hat sich mit 15 weiteren Bewerbern bis zum großen Finale durchgeschlagen.

Der Social Media Wettbewerb, welcher sich über 2 Monate erstreckte, hatte es in sich! Die Teilnehmer mussten in verschiedenen Phasen diverse Aufgaben erfüllen und in einem Community Voting bestehen. Little Oliver, ein charmanter und verspielter Kater, hat sich mit seinem einzigartigen Ausdruck und seiner beeindruckenden Pose bis zum Finale durchgesetzt. Als Gewinner erhält er nicht nur Produktgewinne im Wert von über 500 Euro, sondern wird im September auch das Titelbild der renommierten Haustierzeitschrift „Geliebte Katze“ zieren. LucyBalu ist stolz, ihm den Titel LucyBalu Cat Model 2023 zu verleihen. „Oliver repräsentiert mit seinem Handicap die individuelle Schönheit von Katzen auf eine ganz besondere Art“, lobt der Co-Gründer Sebastian Frank die Gewinner-Katze aus Kiew.

Über LucyBalu:

Im Jahr 2019 gründeten der Produktdesigner Sebastian Frank und der Unternehmer Mathias Wahrenberger mit LucyBalu die Premium-Marke für sinnvolle und zeitlos schöne Katzenmöbel und Accesoires. LucyBalu Produkte stehen für zeitgemäßes Design, höchste Qualität und artgerechte Gestaltung. Die Gründungsidee geht auf ein pro bono Projekt für das Tierheim München zurück, weshalb sich LucyBalu stark für den heimischen Tierschutz engagiert.Im Jahr 2022 hat LucyBalu die begehrte Auszeichnung „Future on Stage“ der Pariser Interiormesse Maison&Objet gewonnen

