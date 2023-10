luckycloud gewinnt Deutschen Fairness-Preis 2023 in der Kategorie Cloud-Anbieter

Berlin, 23.10.2023. Der Berliner Anbieter für sichere Cloud-Lösungen luckycloud GmbH ist Sieger des diesjährigen Deutschen Fairness-Preises in der Kategorie Cloud-Anbieter. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv holten dafür 2023 über 73.000 Kundenstimmen ein. Bei den Cloud-Anbietern bewerteten sie zunächst neun Unternehmen. Ins engere Rennen schafften es letztlich sieben Firmen. Unter ihnen hat sich luckycloud den ersten Platz gesichert.

Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit, Transparenz und Weiterempfehlungen – das sind die vier Bereiche, die das Gesamturteil des Fairness-Preises dominieren. „Was uns besonders gefreut hat: In den ersten drei Kategorien haben wir das Feld uneingeschränkt angeführt. Das sind alles samt Punkte, die unsere Firmenphilosophie bestimmen. Denn sichere Daten sind die eine Seite der Cloud-Medaille. Kunden einen optimalen Service, transparente Prozesse und Verlässlichkeit zu bieten, die andere – die ebenso hell funkeln sollte“, so Luc Mader, CEO bei luckycloud. „Dass Nutzerinnen und Nutzer unser Produkt, unsere Leistungen und unser Team mit tollen Bewertungen auf das Treppchen geholt haben, ist einfach klasse.“

In den Mittelpunkt rückt luckycloud seit der Gründung im Jahr 2015 sichere, flexible und transparente Cloud-Lösungen. Der Produkt-Relaunch in diesem Jahr hat diese Punkte weiter geschärft. User Experience, eine einfache Bedienung, mobile Ergänzungen durch die neue iOS-App und vereinfachte Anmelde- und Freigabeprozesse sind einige der Vorteile, von denen luckycloud-User profitieren. Nichts verändert hat sich an dem Versprechen, dass die Schlüsselhoheit über alle Daten hinweg bei den Nutzern bleibt. Das garantiert nicht nur absolut faire Bedingungen, sondern auch maximale Sicherheit.

Vollständige Produktinformationen, transparente Verträge, eingehaltene Leistungsversprechen oder das Verzichten auf Kostenfallen sind einige Aspekte, die Teilnehmende in der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Online-Umfrage bewerteten. Dabei konnte innerhalb der 75 Kategorien nur eines der Unternehmen, dessen Produkte die Befragten nutzten oder mit dem sie sonst in den letzten zwölf Monaten Kontakt hatten, gerankt werden. Dabei erhielten Firmen, die es in die Auswertung schafften, mindestens 80 Kundenmeinungen.

„Dass wir uns unter der starken Konkurrenz behaupten können, ist ein Zeichen, dass wir vieles bereits richtig machen. Das ist aber kein Grund, uns auf den Lorbeeren auszuruhen. Gerade im Bereich Datensynchronisation haben wir in nächster Zeit noch ein paar spannende Neuerungen vor. Platzsparend und schnell sind hier die Schlüsselwörter. Den Blick richten wir also stark in Richtung künftige Verbesserungen“, fasst Luc Mader zusammen.

Mehr Informationen: https://luckycloud.de/de/

Über luckycloud

Die luckycloud GmbH ist ein deutscher File-Hosting-Dienst mit besonderem Fokus auf Sicherheit, Datenschutz und Verfügbarkeit. Die IT-Infrastruktur ist im alleinigen Besitz des in Berlin ansässigen Unternehmens und befindet sich in Deutschland. Durch das Zero-Knowledge-Cloud-Prinzip und eine 3-fach-Verschlüsselung behalten Nutzer die Hoheit und Souveränität über Ihre Daten. Mit dem konsequenten Einsatz von Open-Source-Software schafft das Unternehmen zudem die nötige Transparenz, um die maximale Wahrung der Privatsphäre garantieren zu können.

Mit seinen Angeboten will das Start-up ein Gegengewicht zum massenhaften und systematischen Datensammeln großer Internet-Unternehmen setzen − und zwar sowohl für private Endkunden als auch für Unternehmen und Organisationen. Zum luckycloud-Portfolio zählen neben der Lösung für Einzelnutzer auch luckycloud Team, luckycloud pro Business und luckycloud Enterprise. Mit letzterer profitieren Unternehmen von einer eigenen Cloud-Domain sowie eigenem Branding, nutzen eigene Server auf dedizierter Hardware und realisieren serverspezifische Konfigurationen wie etwa IP-spezifische Firewalls.

Daten unabhängig von Großkonzernen sicher in einer Cloud speichern zu können, war die Gründungsidee von CEO Luc Mader in 2015 und ist bis heute die Maxime des Cloud-Anbieters. Mehrere Tausend User nutzen bereits die Dienste von luckycloud, denen durch Bestnoten in verschiedenen Tests schon mehrfach die hohe Qualität attestiert wurden.

www.luckycloud.de

