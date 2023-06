LTA bleibt auch nach Corona-Pause stolzer Sponsor des Reisepodcast

Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) unterstützt weiter den Reisepodcast als Sponsor. Nach langer Corona-Pause startet dieser jetzt mit neuen Folgen durch.

Der Reisepodcast – Mikroabenteuer und die weite Welt – ist zurück aus der Corona-Pause und startet mit frischem Konzept neu durch. Und LTA ist wieder mit als Sponsor an Board. Der Reisepodcast hat es über die Jahre geschafft, eine treue Fanbase aufzubauen und verzeichnet mittlerweile mehr als 50.000 Abrufe. In Zukunft soll es darum gehen, diese gute Reichweitenentwicklung zu beschleunigen und dabei ein möglichst qualitatives und vielseitiges Podcastangebot zu produzieren. Dafür bereisen die erfahrenen Reisejournalisten Joris und Tom mit wechselnden Gästen die Welt – von Fernreise bis Mikroabenteuer ist alles dabei. Ergänzt wird das Format um weitere Sonderepisoden zu ausgewählten Themen.

+++ Re-Start mit Malediven-Folge +++

Zum Re-Start des Reisepodcast geht es zu einem der Traumziele für viele Reisende – die Malediven. Hier ein Blick in die Themen der Folge: „Auf den Malediven gehen wir auf Tauchstation – und zwar nicht allein: Haie und Stachelrochen kommen uns auf wenige Meter nahe. Auch oberhalb des Wassers ist die Welt paradiesisch: Es warten traumhafte Villen, Sonnenuntergänge und erlesenes Essen. Doch die Welt am Wasser ist bedroht durch den steigenden Meeresspiegel. In dieser Episode fragen wir daher auch: Was können wir als Gäste dagegen tun?“.

+++ Ganz neu im Programm – ASMR Folgen +++

Als besonderes Highlight bietet der Reisepodcast mit dem Re-Start jetzt auch sogenannte ASMR-Folgen. ASMR steht für Autonomous Sensory Meridian Response, auf Deutsch „Autonome sensorische Meridianreaktion“. Damit wird ein Phänomen bezeichnet, bei dem bei bestimmten Personen bei entsprechenden Sinnesreizen angenehme physische und psychische Empfindungen ausgelöst werden, die i.d.R. als beruhigend und angenehm empfunden werden. Zum Start der ASMR-Folgen gibt es Meeresrauschen von den Malediven zu hören.

Die beiden Reisejournalisten Joris Alexander Krug und Tom Sundermann zum Re-Start ihres Reisepodcasts:

„Joris: Es ist immer wieder schön, neue Ziel zu erkunden und mit dem Mikrofon spannende Momente einzufangen. Wir wollen so einen möglichst authentischen Einblick in die Destination geben, zum Träumen einladen und natürlich zum Reisen animieren.

Tom: Ich bin mit schier grenzenloser Neugier überall auf der Welt unterwegs – und will unsere Hörerinnen und Hörer genau dorthin mitnehmen. Unmittelbar, ehrlich und humorvoll. Die Geschichten gehen uns sicher nicht aus.

Joris: Der Podcast lebt von unseren Reisen und Berichten. Wir sind wirklich dort und berichten nicht nur vom Hörensagen. Diese Recherchen sind natürlich nur durch die Unterstützung von Agenturen und Destinationen möglich, dafür sind wir sehr dankbar und immer offen für Kooperationen. Natürlich spielt auch die LTA als fester Partner und Sponsor eine wichtige Rolle und gibt es uns die nötige Planungssicherheit.“

„Podcasts erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und so waren wir sehr erfreut, als wir die Nachricht erhalten haben, dass es mit dem Reisepodcast weiter geht. Für uns ist der Podcast ein ideales Werbemittel, da er authentisch ist und wir damit direkt unsere Zielgruppe erreichen“, so Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA.

Der Reisepodcast ist über die eigene Homepage der Macher unter https://www.podcastfabrik.de/podcasts/reisepodcast/ zu hören und steht natürlich auch auf allen bekannten Streamingplattformen zum Abruf bereit.

Weitere Informationen unter:

https://www.lta-reiseschutz.de

https://www.podcastfabrik.de/podcasts/reisepodcast/

Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance)

Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise.

Für seine Leistungen wurde LTA 2020 bereits mit der Note „Sehr gut“ als fairster Leistungsregulierer bei den Reiseversicherungen im Vergleich der Zeitschrift FOCUS-MONEY ausgezeichnet und erhielt zudem den „DtGV-Service-Award 2019“ der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien in der Kategorie „Kundendienst Email“ für seine hervorragende Servicequalität. Auch bei einer Verbraucherbefragung im Auftrag des Handelsblatts belegte LTA einen Platz in der Spitzengruppe und erhielt das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel „Deutschlands beste Versicherer“.

Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen.

Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden gebucht werden.

Weitere Informationen: http://www.lta-reiseschutz.de

