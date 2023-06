Linear Vereinsverwaltung Online

Cloud Vereinssoftware Live

Deutschlands Marktführer in Sachen Vereinsverwaltung geht mit browserbasierten All-in-One Vereinssoftware an den Start!

Linear Online Vereinsverwaltung – die neue intuitive Lösung für alle Vereine!

Berlin, Juni 2023 – Mit Linear Online Vereinsverwaltung bringt Linear Software – der führende Anbieter in Sachen Vereinsverwaltung – eine browserbasierte Online Vereinsverwaltung für jede Vereinsart auf den Markt.

Moderne Vereinsverwaltung leicht gemacht – intuitiv bedienbar!

Linear Online Vereinsverwaltung wurde für alle Vereine konzipiert, die ihre Vereinsverwaltung und Vereinsbuchhaltung schnell und einfach erledigen möchten. Durch die langjährige Erfahrung des Linear Entwicklungsteams, dem engen Kontakt zu und dem Austausch mit tausenden Vereinen, ist eine einfach zu bedienende Anwendung mit einer klar strukturierten, minimalistischen Oberfläche entstanden, die eine intuitive Bedienung ermöglicht.

Darüber hinaus profitiert der Anwender von den Vorteilen einer browserbasierten Vereinssoftware: Keine Installation – Zugriff von überall und mit mehreren Anwendern – tägliche Datensicherungen – 100%ige Sicherheit.

Zertifizierte Sicherheit garantiert

Denn: Linear Online Vereinsverwaltung unterliegt höchsten Datenschutzkriterien. Die Server befinden sich in einem deutschen Rechenzentrum – zertifiziert nach ISO 27.001. Die Anwendung wurde durch das unabhängige Prüfinstitut Claranet nach einem umfangreichen Sicherheitstest zertifiziert und erfüllt alle Bedingungen der DSGVO.

Leistungsumfang und Funktionen im Überblick

Bei Linear Online Vereinsverwaltung handelt es sich um eine All-in-One Lösung. Sie umfasst eine Mitglieder- und Adressverwaltung, ein vollumfängliches Beitragsmanagement sowie eine Vereinsbuchführung nach den vereinssteuerrechtlichen Vorschriften.

… und das kann Linear Online Vereinsverwaltung im Einzelnen:

Konfiguration und Datenimport

Nach dem ersten Login wird der Anwender durch einen Assistenten begrüßt, mit dem die Vereinssoftware für alle Funktionen eingerichtet sowie an die Bedürfnisse des jeweiligen Vereins individuell angepasst wird. Der Anwender kann z.B. hinterlegen, ob es sich um einen Sportverein handelt, der Verein in Abteilungen gegliedert ist oder welche Beitragsarten erhoben werden usw. Durch die gemachten Angaben wird die Vereinssoftware für den Anwender vorkonfiguriert. Nicht zuletzt findet der Anwender in dem Assistenten Unterstützung beim Import seiner Mitgliederstammdaten, um unnötiges Eintippen einzelner Adressdaten zu vermeiden.

Mitglieder- und Adressverwaltung

Startpunkt der Mitgliederverwaltung ist die Mitgliederübersicht. Hier können Mitgliedergruppen für die Bearbeitung herausgesucht oder z. B. für den Versand von Serien-E-Mails oder die Ausgabe unterschiedlicher Auswertungen gefiltert werden. Dabei werden über die Übersicht entweder alle Datensätze oder individuelle Selektionen in vielfältige Mitgliederlisten und Geburtstags-, Jubiläums- und Ehrungslisten übergeben, die als HTML oder CSV-Datei exportiert und weiter verarbeitet werden können.

Der zweite Bereich umfasst die Ansicht einzelner Mitgliederdatensätze mit den „Rubriken“

-Adress- & Kontaktdaten,

-Beziehungen/Verknüpfungen,

-Beiträge mit allen Informationen zu Zahlungsart, Bankkontakt, Sepa-Mandat, Verträgen, Sollstellungen, geleisteten Zahlungen und Spenden,

-Wiedervorlagen/Kontakte und Angaben zur

-Mitgliedschaft wie Ein- und Austritt, Abteilungszugehörigkeit etc.

Damit hat der Anwender das Mitglied direkt im Blick und eine leichte Bearbeitung ist gewährleistet.

Darüber hinaus verfügt das Mitglieder- und Adressverwaltungsmodul über Freifelder, über die der Anwender individuelle Merkmale des Vereins anlegen und den einzelnen Mitgliedern zuweisen kann.

Beitragsmanagement

Ein weiteres Kernstück der Vereinssoftware Linear Online Vereinsverwaltung ist der Menüpunkt „Beiträge“.

Hier erledigt der Anwender alles zum Thema Vereinsfinanzen. Er kann Sollstellungen ausführen Beitragsrechnungen erzeugen, Lastschriftläufe durchführen und Mahnungen schreiben.

Auch in dieser Rubrik überzeugt Linear Online Vereinsverwaltung durch den übersichtlichen, leichtverständlichen Seitenaufbau.

So filtert der Anwender für eine Sollstellung die angezeigte Übersicht nach Beitragsart oder Zeitraum und klickt auf Ausführen. Ist dem Anwender ein Fehler unterlaufen, ein Klick auf Zurücksetzen genügt und die Aktion wird gelöscht und kann nach Korrektur erneut ausgeführt werden.

Nach dem gleichen Prinzip werden Beitragsrechnungen mit 2 Mausklicks erzeugt und ausgegeben. Für den Beitragseinzug wird eine Sepa-Sammellastschriftdatei generiert; der Zahlungseingang wird in nur einem Schritt in die Buchhaltung übernommen, beim Mitglied wird eine Zahlung angelegt und der offene Posten ausgeglichen. Bleibt ein Mitglied seinen Beitrag schuldig, kann eine Mahnung erzeugt werden.

Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten zu Sollstellungen, offenen Posten oder geleisteten Zahlungen runden das Modul ab und gewähren dem Anwender höchste Transparenz bei den Vereinsfinanzen.

Vereinsbuchhaltung

Auch die Vereinsbuchführung kommt bei Linear Online Vereinsverwaltung nicht zu kurz und ist für Nicht-Buchhalter geeignet! Über eine übersichtliche Eingabemaske werden die Einnahmen und Ausgaben des Vereins nach den vereinssteuerrechtlichen Grundsätzen erfasst. Der hinterlegte Kontenrahmen ist beliebig gestaltbar – d.h. die Konten können geändert, gelöscht oder neu erfasst werden. Auch eine Vereinsbuchführung mit Kostenstellen ist möglich.

Über die Auswertungen

-Primanota

-Buchungsjournal

-Kontendruck

-Bank-/ Kassenbuch

-Einnahmen-Überschussrechnung

-Kostenstellenrechnung

hat der Anwender jederzeit einen schnellen Überblick zum aktuellen Finanzstatus des Vereins.

Preise – Service – Bezugskonditionen

Die Macher von Linear Online Vereinsverwaltung haben bei der Preisgestaltung das begrenzte Budget vieler kleinerer Vereine im Blick und bieten für kleine Vereine bis 100 Mitglieder die Anwendung für jährlich 118,80 EUR inkl. MwSt.an. Linear Online Vereinsverwaltung ist zu den Staffelgrößen bis 200, bis 500, bis 1.000 sowie bis 1.500 Mitgliederdatensätze erhältlich.

Alle Staffelgrößen werden inkl. 2 Usern ausgeliefert. Weitere User können jederzeit dazu gebucht werden – ebenso einfach gestaltet sich der Umstieg in eine größere Version. Hierfür gibt es extra Upgrade-Preise.

Selbstverständlich bietet die Linear Service GmbH wie für alle anderen Produktvarianten einen kostenfreien Support per Telefon, Chat, Mail oder per Fernwartung an, solange Linear Online Vereinsverwaltung genutzt wird. Den Anwendern steht außerdem ein ständig wachsender Online-Supportbereich unter: https://support.linear-software.de/021021-Online-Vereinsverwaltung zur Verfügung.

Der Mindestbezug beläuft sich auf 1 Jahr mit automatischer Verlängerung um jeweils weitere 12 Monate. Eine Kündigung ist jederzeit – spätestens 4 Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes möglich. Wird der Bezug nicht verlängert, werden die Daten für einen Export bereitgestellt.

Einfach testen!

Jeder, der neugierig geworden ist, kann die Software 14 Tage testen – Verlängerung möglich. Eine unverbindliche Demodatenbank kann hier bestellt werden https://www.linear-software.de/shop/linear-vereinsverwaltung-online

Pressekontakt

Linear Service GmbH

Kurfürstendamm 70

10709 Berlin

Telefon: 030 / 726 20 15

E-Mail: vertrieb@linear-software.de

