LogiMAT: 2026: Solvares zeigt neue Features für die Dispositionssoftware opheo

Solvares Logistics stellt aus in Halle 4 am Stand 4C21.

In Stuttgart zeigt Solvares Logistics praxisnah, wie Transportplanung und Frachtkosten effizient gesteuert werden können: von der operativen Disposition über die transparente Tarif- und Kostenlogik bis hin zur systematischen Prüfung von Frachtrechnungen.

Konkrete Use Cases verdeutlichen dabei, wie sich manueller Aufwand in der Disposition deutlich reduzieren lässt, wo versteckte Kostentreiber im Transportprozess entstehen und welche typischen Fehlerquellen in Frachtrechnungen auftreten und wie sie systematisch vermieden werden können.

Intelligente Koppelung von Produktion und Tourenplanung

Mit dem neuen Feature Fertigungsplanung der Dispositionssoftware opheo werden Produktion und Tourenplanung intelligent miteinander gekoppelt. Zudem profitieren Planung, Optimierung und Tourensteuerung mit echtem Forecasting durch das Integrieren historischer Ladezeiten von einer deutlich präziseren Datenbasis.

Die Dispositionssoftware opheo steht für intelligente Disposition und leistungsstarke Tourenoptimierung. Als operative Planungs- und Optimierungslösung ermöglicht sie eine deutlich schnellere Tourenplanung, eine effiziente Verarbeitung kurzfristiger Änderungen sowie eine spürbare Entlastung operativer Teams – von der manuellen Planung bis hin zur KI-gestützten Optimierung.

Erweiterte Frachtenrevision: Mehr als nur Frachtkosten

Die Frachtenrevision von Solvares Logistics prüft Frachtrechnungen, deckt Abweichungen auf und schafft Kostentransparenz – insbesondere bei komplexen Volumen, Zuschlägen und Tarifen. Künftig werden die Prüfleistungen auf Verpackungs- und Lagerdienstleistungen ausgeweitet. Gleichzeitig werden die Prüfprozesse weiter digitalisiert, automatisiert und um KI-Funktionen, beispielsweise in der Reklamationsabwicklung, erweitert. Dadurch werden Medienbrüche vermieden, Prüfzyklen beschleunigt und verlässliche Entscheidungsgrundlagen für Verhandlungen, Budgetplanung und strategische Optimierungen geliefert……………… Lesen Sie hier weiter.