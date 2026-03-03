71 Mio. Social-Media-Nutzer in Deutschland

85,1 % der Bevölkerung aktiv – Gen Z treibt tägliche Nutzung

Der Social Media Report 2026 zeigt: 71 Millionen Menschen in Deutschland nutzen soziale Netzwerke. Das entspricht 85,1 % der Gesamtbevölkerung. Besonders stark ist die tägliche Nutzung bei 14-29-Jährigen, während Video-Plattformen den Markt dominieren.

85,1 % der Bevölkerung aktiv in sozialen Netzwerken

In Deutschland nutzen 71 Millionen Menschen Social Media . Damit erreicht die Durchdringung 85,1 % der Gesamtbevölkerung.

Die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer liegt bei 1 Stunde und 40 Minuten. Pro Nutzer werden im Schnitt 5,4 verschiedene Plattformen verwendet. Die Multi-Plattform-Nutzung ist damit auch in Deutschland klar etabliert.

Für Unternehmen bedeutet das: Eine einzelne Plattform reicht nicht mehr aus, um relevante Zielgruppen vollständig zu erreichen.

YouTube führt, Instagram wächst stark

Bei den monatlich aktiven Nutzern in Deutschland liegt YouTube mit 67,8 Millionen an der Spitze .

Es folgen:

– Instagram: 48,0 Millionen

– Facebook: 32,0 Millionen

– TikTok: 26,4 Millionen

– Pinterest: 19,4 Millionen

– LinkedIn: 18,9 Millionen

Besonders dynamisch wächst TikTok mit +11,86 % im Jahresvergleich . Instagram verzeichnet ebenfalls ein starkes Wachstum von +6,67 %, während Facebook leicht rückläufig ist (-2,73 %).

Der Trend verschiebt sich damit klar in Richtung visuelle und videozentrierte Plattformen.

Deutliche Unterschiede nach Altersgruppen

Die Nutzungsintensität variiert stark zwischen den Generationen:

– 14-29 Jahre: 66 % täglich, 25 % wöchentlich

– 30-49 Jahre: 44 % täglich, 22 % wöchentlich

– 50-69 Jahre: 21 % täglich, 15 % wöchentlich

Social Media ist generationsübergreifend etabliert, jedoch bleibt die tägliche Intensität bei jüngeren Zielgruppen deutlich höher.

Für Marketing und Kommunikation bedeutet das:

– Jüngere Zielgruppen sind besonders video- und trendaffin

– Mittlere Altersgruppen nutzen Social Media stark informationsgetrieben

– Ältere Zielgruppen bleiben selektiver in ihrer Nutzung

Instagram ist führend bei 16-34-Jährigen

Instagram ist und bleibt das beliebteste Netzwerk bei 16-34-Jährigen .

YouTube bleibt jedoch plattformübergreifend das meistgenutzte Netzwerk in Deutschland. 43 % der Nutzer verwenden YouTube täglich oder wöchentlich.

TikTok entwickelt sich zunehmend zu einer Plattform für Social Commerce und Produkt-Discovery – besonders in jüngeren Zielgruppen.

Fazit:

Social Media in Deutschland fest im Alltag verankert . Video-Plattformen dominieren, jüngere Zielgruppen treiben Wachstum und Nutzungsintensität. Für Unternehmen wird eine differenzierte, alters- und plattformgerechte Strategie entscheidend.

