KI-Update für mobile Content-Creators: Neue Automatik-Funktionen in PhotoDirector und PowerDirector

Taipeh, Taiwan — 3. März 2026 — CyberLink erweitert seine mobilen Kreativ-Apps PhotoDirector und PowerDirector um neue KI-gestützte Funktionen. Smarte Schnellaktionen für die Fotobearbeitung sowie ein Auto-Edit-Modus für die automatisierte Videoproduktion ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Mobile-Workflow. Die Updates richten sich insbesondere an Social-Media-Creators, die professionelle Ergebnisse mit minimalem Aufwand erzielen möchten.

Die wichtigsten Neuheiten im Überblick:

PhotoDirector (iOS & Android)

Smarte Schnellaktionen: KI analysiert Fotos beim Öffnen automatisch. Erkennt Motive, Gesichter, Hintergrund und schlägt passende Optimierungen vor.

KI-Kreativstudio: Collagen, Memes und Porträts mit smarten Vorlagen erstellen.

KI-Glow-up: Verbesserte Porträt-Retusche.

PowerDirector (iOS & Android)

Auto-Edit: Aus Clips und Fotos werden nach Inhaltsanalyse automatisch fertige Videos mit Übergängen, Effekten und Musik erstellt, optimiert für Social-Media-Formate. Ergebnisse bleiben manuell editierbar.

Generative Video-KI Updates: Text-zu-Video: Mit Veo 3.1 KI-Videos aus Text-Prompts erstellen. Charakter-Bewegungstausch: Personen aus Fotos lassen sich per Video Face Swap realistisch in Videos integrieren.



Mit den neuen Funktionen setzt CyberLink verstärkt auf KI-Assistenz statt komplexer Werkzeugpaletten. Hochwertige Foto- und Videoinhalte lassen sich schnell und unkompliziert direkt auf mobilen Geräten umsetzen – sowohl für Einsteiger als auch für ambitionierte Creators.

PhotoDirector und PowerDirector sind ab sofort im App Store und im Google Play kostenlos verfügbar. Viele KI-Funktionen sind Bestandteil der angebotenen Premium-Versionen, deren Jahresabonnement bei 39,99 Euro beginnt.

Weitere Informationen unter: https://de.cyberlink.com/products/index_de_DE.html#mobile_apps