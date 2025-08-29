Lockout-Tagout Systeme minimieren Risiken bei Wartungsarbeiten und geplanten Stillständen. MAKRO IDENT bietet maßgeschneiderte Lösungen für maximale Sicherheit in Industrieanlagen.

MAKRO IDENT stellt vor: Lockout-Tagout Systeme sind ein entscheidender Baustein für die Arbeitssicherheit in Industrieunternehmen. Sie schützen Leben, indem sie verhindern, dass Maschinen während Wartungs-, Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten versehentlich wieder anlaufen. Das bewährte Konzept minimiert Risiken, reduziert ungeplante Ausfallzeiten und sichert Produktionsprozesse – ein unverzichtbarer Beitrag zum Schutz von Mitarbeitenden und Anlagen in modernen Produktionsumgebungen.

Lockout-Tagout beschreibt die gezielte Absicherung von Maschinen, Anlagen und Energiequellen. Dabei werden alle Energiezufuhren abgeschaltet und mit speziellen Verriegelungsvorrichtungen gesichert. Ergänzend warnen gut sichtbare Kennzeichnungen vor laufenden Arbeiten. Diese Maßnahmen sind ein wirksamer Schutz gegen unkontrollierte Neustarts, Stromschläge oder mechanische Gefährdungen. Sie erfüllen internationale Sicherheitsnormen wie die OSHA-Richtlinie und tragen maßgeblich dazu bei, die Einhaltung nationaler Arbeitsschutzvorschriften und EU-Richtlinien sicherzustellen. Unternehmen, die Lockout-Tagout in ihre Prozesse integrieren, können Arbeitsunfälle signifikant reduzieren und rechtliche Risiken vermeiden.

MAKRO IDENT bietet ein breites Portfolio an Lockout-Tagout Lösungen für alle Branchen – von Chemie und Pharma über Lebensmittelproduktion bis zur Energieversorgung. Das Sortiment reicht von modularen Verriegelungssystemen für Schalter, Ventile und Stecker bis zu robusten Brady Industrie-Sicherheitsschlössern. Diese Schlösser sind speziell für anspruchsvolle Industrieumgebungen entwickelt und kombinieren Langlebigkeit mit höchsten Sicherheitsstandards. Mit unterschiedlichen Schließsystemen, Farbcodierungen und optionalen Gravuren lassen sich die Sicherheitsschlösser individuell an betriebliche Anforderungen anpassen, sodass klare Verantwortlichkeiten im Arbeitsalltag gewährleistet sind.

Besonderen Mehrwert bieten die individuell planbaren Schließsysteme. Unternehmen können Schließpläne für mehrere Standorte erstellen lassen, die bis zu 14.200 verschiedene Schließungen oder mehr als 100.000 SafeKey-Varianten umfassen. Diese Systeme ermöglichen eine lückenlose Dokumentation und erhöhen die Nachvollziehbarkeit von Sicherheitsmaßnahmen. Der integrierte Schließzwang sorgt zusätzlich dafür, dass der Schlüssel nur dann abgezogen werden kann, wenn das Schloss vollständig verriegelt ist. So wird gewährleistet, dass Anlagen und Energiequellen erst wieder freigegeben werden, wenn alle Sicherheitsmaßnahmen abgeschlossen sind.

Der Customer Service von MAKRO IDENT begleitet Industrieunternehmen von der ersten Analyse bis zur vollständigen Umsetzung individueller Lockout-Tagout Konzepte. Dazu gehören die Auswahl geeigneter Produkte, die Entwicklung maßgeschneiderter Schließpläne sowie die Schulung von Mitarbeitenden im Umgang mit den Systemen.

Mit über 18 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen praxisgerechte Sicherheitslösungen, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und exakt auf die spezifischen Abläufe in Industrieanlagen zugeschnitten sind. Eine schnelle Lieferung direkt ab Lager ermöglicht es Unternehmen, ihre Arbeitsschutzkonzepte ohne Verzögerung umzusetzen und die Sicherheit nachhaltig zu erhöhen.

