Für die Brady-Drucker S3700, BBP35 und BBP37 bietet MAKRO IDENT hochwertige Etiketten- und Schildermaterialien für dauerhafte, farbige Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung in Industrieumgebungen.

MAKRO IDENT bietet für die Brady-Drucker S3700, BBP35 und BBP37 ein umfangreiches Sortiment an Etiketten- und Schildermaterialien, das gezielt auf die Anforderungen industrieller Kennzeichnung abgestimmt ist. Für Unternehmen, die bereits einen dieser Drucker nutzen, stellt das Sortiment eine ideale Lösung dar, um Sicherheits-, Produkt- oder Gebäudekennzeichnungen dauerhaft, gut sichtbar und normgerecht umzusetzen. Die Materialien wurden speziell für raue Einsatzbereiche entwickelt, in denen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien oder UV-Strahlung zu den täglichen Belastungen gehören.

Die Etiketten und Endlosbänder überzeugen durch ihre hohe Haftkraft und Witterungsbeständigkeit. Sie sind ideal für farbige Kennzeichnungen in Produktionshallen, Lagerbereichen, Innen- und Außenanlagen. Dank verschiedener Materialklassen lassen sich Anwendungen wie LEAN/5S, Rohrmarkierungen, GHS-Kennzeichnungen, Fluchtwegmarkierungen oder Warn- und Hinweisschilder effizient realisieren. Die große Farbauswahl erleichtert zudem eine visuelle Strukturierung von Bereichen und Prozessen, zum Beispiel durch farbcodierte Zonen oder Sicherheitsstufen.

Neu im Sortiment sind zudem farbige, runde Etiketten zur Herstellung individueller Prüfplaketten. Diese speziellen Materialien wurden für die genannten Druckermodelle S3700, BBP35 und BBP37 entwickelt und ermöglichen das direkte Bedrucken von Prüfkennzeichnungen in gängigen Durchmessern. Unternehmen können damit Prüfsiegel, Wartungsplaketten oder Kalibriervermerke selbst erstellen – passgenau, langlebig und normgerecht.

Alle Materialien sind wischfest, abrieb- und kratzbeständig sowie temperatur- und chemikalienresistent. Sie lassen sich als Endlosmaterial flexibel zuschneiden oder als vorgestanzte Etikettenformate sofort verarbeiten. Die Gestaltung erfolgt über die kompatible Etiketten- und Schilder-Software BradyWorkstation – ganz nach Bedarf mit Texten, Symbolen, Barcodes oder Logos. Auch bei kleinen Schriftgrößen bleibt die Druckqualität präzise und kontrastreich.

MAKRO IDENT liefert zu jedem Material die passenden ein-, zwei- und vierfarbigen Farbbänder, die für optimale Druckergebnisse und maximale Haltbarkeit sorgen. Der schnelle Wechsel von Materialrollen und Farbbändern spart Zeit und macht die Druckprozesse effizient. Auf Wunsch unterstützt der Customer Service bei der Auswahl geeigneter Materialien und bietet zusätzlich Sonderlösungen für spezielle Anwendungen an.

Weitere Informationen zum verfügbaren Materialsortiment für die Brady-Drucker S3700, BBP35 und BBP37 finden Interessierte unter: www.makroident.de/brady-etiketten/brady-s3700.html

