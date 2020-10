Lockdown Nr.2 – Die Gastronomie reaktiviert ihr Außerhaus- und Liefergeschäft

Restaurants, Imbissbetreiber und Lebensmittelhändler reagieren pragmatisch auf die Lockdown Entscheidungen aus Berlin

Für die Gastronomie und Hotellerie war der vergangene Mittwoch wohl ein Schlag ins Gesicht. Nach Monaten des Investierens und Nachjustierens der Anti Corona Maßnahmen wurden jegliche Bemühungen mit dem November Lockdown vom Tisch gewischt.

So unverständlich wie diese Entscheidungen aus Berlin auch sind, so pragmatisch reagieren gerade die Gastronomen auf die neuerlichen Entwicklungen. Im ersten Lockdown aus dem Frühjahr wurden jede Menge Erfahrungen und auch Kontakte gesammelt, und so ging die Umstellung hin zum Rettungsanker des Außerhaus- und Liefergeschäfts deutlich zügiger vonstatten.

Auch die entsprechenden Partner, wie z.B. Pack4Food24, der B2B Großhandelsspezialist für den Bereich der Takeaway- und Serviceverpackungen, haben sich auf den zu erwartenden Run eingestellt, und die Bestände an Menüboxen, Assietten, Foodtrays, Suppenbecher, Papiertragetaschen, usw. entsprechend hochgefahren. Gerade die Onlinekompetenzen des Verpackungsprofis aus der Ragaller Gruppe Deutschland sind in Pandemiezeiten enorm gefragt.

Logistisch wird der erfahrungsgemäß höhere Verbrauch gerade vor dem Weihnachtsgeschäft ebenfalls eine Herausforderung darstellen, welche die Profis aller relevanter und betroffener Branchen meistern müssen, und sicherlich auch meistern werden.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

