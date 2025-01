PEARL sports Wand-Boxsack, App für iOS und Android

Spielerische Fitnesssteigerung und präzise Schlagkraftmessung:

– Verbindung per Bluetooth mit der kostenlosen App für iOS und Android

– Messung von Schlagkraft und -geschwindigkeit

– Wandhalterung für einfache Montage mit selbstklebendem Klettaufhänger

– Kalorienberechnung für effektives Training

– 2.000 mAh-Akku mit USB-C aufladbar

Maximale Effizienz beim Boxtraining: Der Wand-Boxsack von PEARL sports ermöglicht ein umfassendes Training zu Hause. Die Verbindung mit der App gestattet eine genaue Auswertung von Schlagkraft und Schlagfrequenz und liefert detaillierte Daten für die Trainingsanalyse.

Messbare Trainingsfortschritte: Die App erfasst in Echtzeit die Anzahl der Schläge und die durchschnittliche Schlagkraft. Diese Daten unterstützen eine kontinuierliche Steigerung der Schlagleistung und ermöglichen eine gezielte Optimierung des Trainings.

Überblick über den Kalorienverbrauch: Während des Trainings berechnet die App automatisch den Kalorienverbrauch. Dies unterstützt eine effektive Planung und Anpassung des Trainings an die individuellen Ziele.

Einfache Montage und lange Akkulaufzeit: Der Wand-Boxsack ist einfach zu montieren und bietet mit seinem langlebigen Akku bis zu 100 Stunden Trainingszeit. Die kabellose Nutzung sorgt für Flexibilität und ungestörtes Training.

