Lindenhof bedankt sich bei Corona-Held*innen mit Urlaub: #OhneEuchschaffenwiresnicht

(Mynewsdesk) Das Lindenhof Lifestyle DolceVita Resort in Naturns dankt Alltagsheld*innen der Corona-Krise mit einem kostenlosen Kurzurlaub – stellvertretend für all jene, die uns durch die Krise bringen.

Naturns, Südtirol (30. April, 2020) – Familie Nischler führt das Lindenhof Lifestyle DolceVita Resort in Naturns. Und ist sich sicher: Ohne den selbstlosen Einsatz so vieler Alltagsheld*innen könnten wir diese Krise nicht bewältigen!Die Ärztin und der Krankenpfleger, die alles für ihre Patienten geben. Der LKW-Fahrer, der trotz widriger Umstände für Lebensmittelnachschub sorgt. Oder die Supermarktverkäuferin, die Überstunden ableistet. So viele Menschen leisten während der Corona-Krise Großartiges.

#OhneEuchschaffenwiresnicht

Die Eigentümerfamilie des Spa-Hotels Lindenhof in Naturns wollte sich bedanken. Kurzerhand bat Familie Nischler Bekannte und Gäste, ihre persönlichen Held*innen des Corona-Alltags aus Deutschland, Italien, Österreich, der Schweiz und Südtirol kundzutun. Für jedes Land wurde eine Shortlist erstellt und die Namen der Helfer*innen unter dem Hashtag #OhneEuchschaffenwiresnicht auf Facebook und Instagram veröffentlicht. Die Nominierten mit den meisten Likes dürfen sich über einen Kurzurlaub samt Familie im Naturnser Wellnessresort freuen – zum Durchatmen nach der Krise.

Die Gewinner*innen

Im Folgenden die Gewinner*innen eines Lindenhof-Urlaubs:

* Südtirol: Kathrin Premstaller und Martin Tschurtschenthaler. Das Paar arbeitet im Krankenhaus in Bozen.

* Italien: Andrea Cantaro, Mitarbeiter des Rettungsdienstes Bergamo

* Deutschland: Clare Dowling, die Leiterin der Notfallambulanz in Saarlouis, Saarland

* Österreich: Bernd Achleitner, Leiter eines Lebensmittelmarkts in Vorarlberg

* Schweiz: Nikol und Roman Camenzind. Das Paar hat das virtuelle Klassenzimmer „Schlaumeier.online“ erfunden.

„Allen, die sich derzeit um unsere Gesundheit und unser Wohl kümmern, können wir nicht oft genug Danke sagen“ meint Hotelchef Joachim Nischler. „Mit unserer Initiative wollten wir ein kleines Zeichen setzen. Wir freuen uns auf das Kennenlernen der Held*innen!“

