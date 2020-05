Lifestyle Drive-in begeisterte in Eschborn

Akut SOS Clean in Aktion: Desinfektion und Information

Frankfurt, 20. Mai 2020. Sehnsüchte nach einem Stück normalen Leben in Corona-Zeiten erfüllen – das geht. Wie? Das zeigte Norman Pohl, Inhaber des Eschborner Lifestyle-Gastronomieunternehmens Skyline 19, mit einem so genannten Lifestyle Drive-in in Eschborn bei Frankfurt. Schnell begeisterte er Partner aus anderen Branchen für die Idee. Allen voran die Marken 28 Black, Jim Beam, Possman sowie das Fitnessstudio “Fitseveneleven” und Marcell Engel, Geschäftsführer des Frankfurter Unternehmens Akut SOS Clean.

Engel schwärmt: “Es war spürbar, dass die Menschen regelrecht nach so einer Veranstaltung gedürstet haben. Eine tolle Veranstaltung, die für Jeden etwas bereithielt. Essen, trinken, einkaufen, Musik vom DJ – und alles aus dem und in das Auto.” Sicherheit war oberstes Gebot und so sorgte die mobile Desinfektionsstation gleich zu Beginn für desinfizierte Hände und jede Menge Informationen rund um Fragen zu Vorsichtsmaßnahmen in Corona-Zeiten. Dabei stand das Thema Desinfektion im Mittelpunkt.

Die Parkplätze und der Kreisel vor “Häuser der Mode” in der Kölner Straße 1 wurden zu einer bunten, befahrbaren Erlebnismeile. Veranstalter Norman Pohl ist begeistert: “Unsere Idee fand Riesenanklang. Die leckeren Bowls wurden direkt vor Ort verspeist, Cocktails “to go” gerne mitgenommen und die Angebote unserer Partner angenommen”. Shoppen aus dem Auto bei gleichzeitiger kostenloser Reinigung der Autoscheiben – das kam bei den Besuchern gut an. Auch Eschborns Bürgermeister Adnan Shaikh ließ es sich nicht nehmen, am Lifestyle Drive-in teilzunehmen.

Spaß haben trotz Corona, das geht. Marcell Engel fasst die Meinung der teilnehmenden Aussteller so zusammen: “Wir unterstützen diese Aktion zu 100 Prozent, denn so zeigen wir, dass in Corona-Zeiten Veranstaltungen möglich sind, die den Menschen Freude machen und dabei natürlich Abstand und Hygieneregeln konsequent eingehalten werden”.

Norman Pohl und Team freuen sich, dass sich spontan so viele Partner bereit erklärt haben, mitzumachen und damit ein Zeichen “Zurück in ein Stück Normalität” setzen. “Der Erfolg gibt uns recht, die Stimmung war einmalig und die Resonanz so überwältigend, dass wir planen, den Lifestyle Drive-in zu wiederholen”, so Norman Pohl abschließend.

Über Akut SOS Clean GmbH

Die Firmengründung von Akut SOS Clean GmbH geht auf das Jahr 1994 zurück. Im Laufe der Jahre hat Marcell Engel das Dienstleistungsangebot seines Unternehmens kontinuierlich erweitert. Heute umfassen die Kernkompetenzen alle Bereiche um schnelle und fachgerechte Desinfektion, Reinigung und Dekontamination. Dabei reicht das Spektrum vom Katastrophenschutz im Fall einer Epidemie/Pandemie über Beseitigung giftiger Substanzen wie beispielsweise Zyankali und Rizin bis hin zu Desinfektionen von Massenverkehrsmitteln und Gebäuden.

Weiter ist das Spezialunternehmen im Bereich von Reinigungen jeglicher Verschmutzung, Verunreinigung und Geruchsbelästigung im Einsatz. Etwa bei Wasser- und Brandschäden, Messiewohnungen, Leichenfunden, Tatortreinigung, Graffiti, Großküchen und vieles mehr. Derzeit bietet Akut SOS über 50 Dienstleistungen in den Bereichen der Hygiene, Desinfektion und Schädlingsbekämpfung an. Zu den Auftraggebern gehören Behörden, Militär, Unternehmen aus Industrie, Wirtschaft und Gewerbe sowie Privatpersonen, deutschlandweit und auch im Ausland. Zudem engagiert sich Marcell Engel in Forschung und Wissenschaft.

