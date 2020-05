Flüge nach Athen buchen – Segeln in Griechenland im Sommer 2020

Bei uns bekommen sie günstige Flüge nach Griechenland zur Segelyacht. Wir sind der kompetente Ansprechpartner wenn es um die Vermittlung von Flügen zur Ihrer Yacht geht. Gerade jetzt in der Corona Krise hat sich gezeigt, dass neben einem attraktivem Preis auch der Service rund um den Flug ein äußerst wichtiges Kriterium ist.

Wir waren und sind in der Krise erreichbar. Mit all unserer Erfahrung und unseren Kontakten stehen wir unseren Kunden zur Verfügung und unterscheiden uns dabei elementar von Online Portalen (OTA`s) und Airline-Direktbuchungen (auf den Webseiten der Airlines).

Viele dankbare Schreiben von Kunden die irgendwo festsaßen dokumentieren dies deutlich.

Athen, das Zentrum der damaligen griechischen Hochkultur und heutige Hauptstadt von Griechenland. In der griechischen Hauptstadt hat die damalige Hochkultur viele Spuren in Form von Bauwerken hinterlassen. Viele Denkmäler der Architektur sind in der Innenstadt der Metropole angesiedelt. Eines der berühmtesten ist die Akropolis. Es empfiehlt sich nicht gleich los zu segeln, sondern diesen kulturellen Hotspot mit 5000 Jahren Geschichte zu erkunden. Neben der Akropolis die über den Dächern Athens thront empfehlen wir einen Besuch im Parthenon Tempel oder des Archäologie Museums.

Die Zea Marina ist der Ausgangspunkt für viele Segler, die von Athen aus in Richtung der 2000 Inseln Griechenlands in See stechen. Die Marina ist mit Einkaufsmöglichkeiten, Cafes und Bars sehr gut ausgestattet. Von Deutschland und Österreich beträgt die Reisezeit für Flüge nach Athen etwa 2:30 bis 3 Stunden, meist ohne umzusteigen.

Ein Besuch auf der benachbarten Insel Kea wird sich lohnen. Von Athen ist es nur ein Katzensprung auf die Insel. Hier finden Segler wunderschöne Sandstrände zum Sonnenbaden. Aber auch traditionelle griechische Fischerdörfer, antike Ruinen aus der Vergangenheit und die typischen Windmühlen.

Beim Flugspezialisten Flüge nach Athen anfragen

Neben den angefragten Verbindungen, wie z.B. Athen Flüge, suchen wir auch gerne Alternativen bei Reisetermin und Abflughafen heraus. Die eventuell bessere Flugzeiten oder Flugpreise versprechen. Sollten sie eine Gruppe von 10 oder mehr Personen sein, sind sie bei uns richtig. Wir haben nicht nur die Kompetenz sonder auch die Erfahrung rund um Gruppenreisen und Gruppenbuchungen für den Flug.

Vertrauen sie auf die jahrelange Branchenerfahrung des Teams von Yacht-Pool Flight-Service und buchen sie den nächsten Flug zum segeln nach Athen beim Flugspezialisten.

Yacht-Pool Flight-Service GbR, Aschaffenburger Str. 19, 63773 Goldbach, www.yachtpoolflights.de, info@yachtpoolflights.de, Tel. +49 6021-15075010.