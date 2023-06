Leaders of the Future – sei der Katalysator der Veränderung

Was wäre, wenn du der Katalysator der Veränderung wärst?

Bist du bereit, alleine weiter zu gehen, immer weiter und weiter, und niemals auf jemand anderes zu warten?

Welche unendlichen Möglichkeiten würde das für dein Business – und dein ganzes Leben – öffnen, die du bislang noch nicht erachtet hast?

LEADERS OF THE FUTURE ist eine Extrapolation mit Freude im Business-Facilitatoren, und wir freuen uns auf Gespräche mit Susanna Mittermaier, Mehlika Tanriverdi, Diana Chahrrour, Laleh Hancock, Paul Kearney, Ryan Tee, Rachael O’Brien, Amanda Belluso, Laurence Favier, Leandra Costa, Mary Case, Sara Ozer Yardeni, Bianca Andeweg, Bert Wagenaar, und selbstverständlich auch mit mir, Chrissy Dorn.

SPECIAL GUESTS:

Simone Milasas, Gründerin des Spezialprogramms Freude im Business

Dr. Dain Heer, Co-Founder von Access Consciousness

LEADERS OF THE FUTURE

10. – 18. Juni 2023

täglich 19:00 Uhr CEST

Online via Zoom inkl. Aufnahmen, falls du nicht täglich online sein kannst.

Kurssprache: Englisch. Mit Live-Übersetzung ins Deutsche, bitte bei Anmeldung angeben.

100% des Erlöses geht an EL LUGAR, ein ethisches, soziales und ökologisches Projekt in Costa Rica.

In 40 Jahren Markenentwicklung, Vertrieb und Produktmanagement lernte Chrissy von einflussreichen Pionieren und völlig verrückten Rebellen, von wahren Visionären mit klaren Werten und einem starken, nachhaltigen „Warum“.

Chrissy begann ihre berufliche Karriere im Jahre 1983 in weltbekannten 5-Sterne-Luxus Hotels und arbeitete acht Jahre lang im europäischen Ausland (Frankreich, Großbritannien). Sie spricht mehrere Sprachen (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch). Chrissys zahlreiche Fernreisen ermöglicht es ihr, die unterschiedlichen Kulturen und entsprechend die Diversität ihrer Geschäftskunden blitzschnell zu verstehen.

Mit der Lizenzierung als Certified Facilitator bei Access Consciousness® sowie der Ausbildung in einigen Spezialthemen fügt Chrissy zu ihren Coaching Sessions & -kursen eine Modalität hinzu, die mit einfachen Werkzeugen eine Leichtigkeit ins tägliche Leben bringt – privat wie auch im Business – die ihresgleichen sucht.

Kontakt

Chrissy Dorn

Ringbergstr. 38b

83070 Bad Wiessee

+491733612219



http://www.chrissydorn.com/events

