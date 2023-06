CyberLink Webinar zum effektiven Einsatz neuer KI-Tools beim PowerDirector 365

Die Video-Experten von 30th Century zeigen gemeinsam mit CyberLink anhand von Beispielen, wie die optimale Audio-Restaurierung für Musik oder Sprache mittels Assistenten funktioniert. Dazu werden die trendigen Edge- und Wrap-Around-Styles, die bei Tiktok, Youtube und Co. sehr beliebt sind, vorgestellt. Das Highlighten von tanzenden oder sportlich aktiven Personen im Video erzeugt eine ganz besondere Dynamik. CyberLink bietet aktuell 52 Body-Effekte an, die jeden Video-Kreativen begeistern werden.

Bevor es in die Fragen- und Antworten-Runde im Live-Chat gegen Ende des einstündigen Webseminars geht, gibt es für die Teilnehmenden einen Überblick zu Neuheiten und Anwendungsbeispielen beim aktualisierten Titeldesigner. Hier sind jetzt die Farb- und Tiefeneffekte für die Konturen und das Rendern einzelner Buchstaben oder des ganzen Titels im Programm. Erst seit dem letzten Update Ende Mai ist in der Windows-Version eine KI-Funktion zur Umwandlung von Text in Sticker neu, bei der Wörter und kurzer Text in verschiedene Sticker-Styles designt werden. Wie dieser Effekt aussieht und angewendet wird, ist ebenfalls beim Webinar zu erleben.