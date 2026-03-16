LDB Gruppe wird Innovationspartner der Zukunftswerkstatt 4.0

Berlin, 16. März 2026. Die LDB Gruppe ist ab sofort offizieller Innovationspartner der Zukunftswerkstatt 4.0 in Esslingen. Damit wird das Berliner Technologieunternehmen Teil eines der bedeutendsten Netzwerke der Automobilbranche – und bringt mit KI-Agent Carla eine zentrale Zukunftstechnologie in das Innovation-Lab des Kfz-Gewerbes ein.

Die Zukunftswerkstatt 4.0 versteht sich als offene Plattform und Innovation-Hub der Branche. Rund 130 Partner – darunter Hersteller, Ausrüster, Branchendienstleister, Autohäuser und Werkstätten – zeigen hier innovative Technologien und praxisnahe Anwendungen für Sales und Aftersales. In einer realitätsnah nachgebildeten Autohausstruktur können Besucherinnen und Besucher entlang echter Kundenprozesse neue Lösungen nicht nur kennenlernen, sondern direkt erproben.

Mit der Integration von Carla, der KI-Agentin für Autohausprozesse, ergänzt die LDB Gruppe das Innovationsportfolio um den Bereich KI-gestützte Kundenkommunikation.

KI erlebbar machen – im echten Prozess

Carla übernimmt im Autohaus eingehende Anrufe, strukturiert Kundenanliegen, vergibt Termine direkt im Gespräch und dokumentiert Vorgänge medienbruchfrei in den Autohaussystemen. Sie ist rund um die Uhr erreichbar und unterstützt Teams bei der Sicherstellung von Erreichbarkeit und Servicequalität.

In der Zukunftswerkstatt 4.0 wird diese Technologie nicht abstrakt präsentiert, sondern in reale Kundenprozesse eingebunden – vom Erstkontakt bis zur Terminvergabe im Service. Damit wird erlebbar, wie KI nicht theoretisch, sondern ganz konkret im Autohausalltag wirkt.

»Die Zukunftswerkstatt 4.0 ist der Ort, an dem Innovation nicht nur erklärt, sondern ausprobiert wird«, sagt Doris Gietl, Head of Business & Marketing der LDB Gruppe. »Genau deshalb ist diese Partnerschaft für uns so wertvoll. Mit Carla zeigen wir, wie KI im Autohaus echten Mehrwert schafft – für Kundinnen und Kunden genauso wie für Mitarbeitende im Betrieb. Wir möchten Technologie greifbar machen.«

Transformation braucht Praxisnähe

Die Zukunftswerkstatt 4.0 verfolgt das Ziel, Betriebe bei der strategischen und operativen Weiterentwicklung zu unterstützen. Durch die Vernetzung von Unternehmen entlang unterschiedlicher Wertschöpfungsstufen entsteht ein Ökosystem, das Innovation fördert und gleichzeitig die Umsetzbarkeit im Tagesgeschäft in den Fokus stellt.

Mit der Partnerschaft stärkt die LDB Gruppe ihr Engagement als Technologieanbieter für KI gestützte Kommunikation im Autohandel – und unterstreicht den Anspruch, die digitale Transformation der Branche aktiv voranzutreiben.

Über die Zukunftswerkstatt 4.0

Die Zukunftswerkstatt 4.0 mit Sitz in Esslingen ist ein Innovations- und Demonstrationszentrum für das Kfz-Gewerbe. Als offene Plattform bringt sie Unternehmen, Institutionen und Bildungseinrichtungen zusammen und macht zukunftsweisende Technologien entlang realer Autohausprozesse erlebbar.

Über die LDB Gruppe

Die LDB Gruppe ist der führende deutsche Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel. Die Unternehmensgruppe steht für praxisgerechte digitale Anwendungen und Services für Autohäuser, Werkstätten und Automobilbetriebe. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde 1973 gegründet und gilt als Pionier bei der bei der Digitalisierung der Branche.

In unserer Berliner »KI-Boutique« entstehen zukunftsweisende Technologien, die europaweit im Einsatz sind. Jedes Jahr bearbeiten unsere automotiv geschulten Spezialisten rund 5,5 Millionen Kundenkontakte – digital und analog. So verbinden wir menschliche Erfahrung mit technologischer Exzellenz – für messbaren Erfolg in der Kommunikation und im Prozess.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ldb.de.