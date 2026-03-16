HR7 schließt Geschäftsjahr 2025 mit zweistelligem Wachstum ab

HR7 GmbH The Job Factory meldet für das Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzplus von knapp 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz andauernder Unsicherheit auf Kundenseite wird für 2026 ein weiteres Wachstum prognostiziert. Auch neue Aktivitäten in Bremen s

Hamburg, im März 2026

Der Hamburger Personaldienstleister HR7 GmbH The Job Factory veröffentlicht die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025. Im Vergleich zum Vorjahr gelingt erneut eine zweistellige Umsatzsteigerung. Eine Zunahme von knapp 10 Prozent unterstreicht die stabile Geschäftsentwicklung in einem von Unsicherheiten geprägten Markt. „Wir sind mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 mehr als zufrieden und haben unsere Marktposition in einem sehr schwierigen Umfeld weiter ausbauen können“, so Dr. Ralph Hartmann, Geschäftsführer, zur Entwicklung des Unternehmens. Verantwortlich dafür sind nach eigenen Angaben vor allem eine flexible Anpassung des Geschäftsmodells und schnelle Reaktion auf veränderte Kundenanforderungen. Für Akteure im Segment der Personalvermittlung sind konstante Wachstumsimpulse derzeit keine Selbstverständlichkeit. Viele Wettbewerber berichten von starken Rückgängen oder maximal Stagnation als Folge der schwachen Konjunktur und geopolitischer Einflussfaktoren. HR7 kann sich in diesem Umfeld differenzieren, wie die aktuellen Zahlen belegen.

Die Marktentwicklung im Bereich Personaldienstleistung ist seit Jahren von Unsicherheiten geprägt. „Der viel diskutierte politische Kurswechsel ist in der Wirtschaft noch nicht angekommen. Die allgemeine Vorsicht und Zurückhaltung ist nach wie vor auf Kundenseite spürbar. Das ist mehr als bedauerlich, bringen doch die allgemeinen geopolitischen Themen schon genug Probleme mit sich“, erläutert Dr. Ralph Hartmann, Geschäftsführer der HR7 GmbH. Personaldienstleister sehen sich zunehmend mit einer kurzfristigen und volatilen Nachfragesituation konfrontiert. Anstatt langfristige Bedarfsplanungen abzugeben, entscheiden sich viele Kunden für flexible und kurzfristige Lösungen. Dieses Verhalten hat Auswirkungen auf die Organisationsstrukturen von Anbietern wie HR7. Prozesse werden laufend optimiert, um schneller auf schwankende Zahlen reagieren zu können. Als Antwort auf diese Dynamik setzt HR7 auf unmittelbare Kundenkommunikation und schlanke Entscheidungswege.

Neben den wirtschaftlichen Kennzahlen kündigt die HR7 GmbH an, das Wirkungsgebiet weiter auszubauen. Konkret laufen derzeit Gespräche über personelle und infrastrukturelle Verstärkungen für eine Expansion Richtung Bremen. „Wir sind sowohl personell als auch was die Räumlichkeiten betrifft in sehr guten Gesprächen und wollen kurzfristig Vollzug melden“, erklärt Dr. Ralph Hartmann.

Das Unternehmen schaut dem kommenden Jahr mit optimistischen, aber realistischen Erwartungen entgegen. 2026 begeht HR7 das 15-jährige Bestehen. Für das Jubiläumsjahr setzt das Management gezielte Wachstumsziele. „In 2026 wird HR7 15 Jahre alt. Für unser Jubiläumsjahr haben wir uns natürlich etwas vorgenommen. Wir werden das 1. Quartal mit einem Plus von knapp 12 % zum Vorjahr abschließen und erwarten ein Wachstum von 10 % für das gesamte Jahr 2026“, erläutert Dr. Ralph Hartmann. Der geplante Expansionskurs bietet zusätzliche Impulse. Die personelle Verstärkung und die Erschließung neuer Märkte tragen nach Einschätzung des Managements dazu bei, die gesteckten Ziele zu erreichen. Trotz unsicherer Rahmenbedingungen und einer herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Lage halten die Verantwortlichen an der strategischen Marschrichtung fest. Branchenanalysten bewerten das von HR7 avisierte Wachstum als ambitioniert. Angesichts der volatilen Arbeitsmarktlage und verhaltenen Geschäftserwartungen in vielen Betrieben ist die Zielsetzung jedoch nachvollziehbar, sofern die Kernelemente Flexibilität und Effizienz weiter fokussiert werden.

Wir werden die Entwicklung weiter beobachten und wünschen für das Jubiläumsjahr 2026 viel Erfolg!

HR7 wurde 2011 als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen gegründet. Wir stehen für eine professionelle und zuverlässige Dienstleistung in den Segmenten Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und -beratung, On-site Management, Interim Management und Inhouse Outsourcing.

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HR7 GmbH The Job Factory

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Neue Große Bergstraße 9

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+49 40 36157390



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