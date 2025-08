LDB Gruppe veröffentlicht Ratgeber »Google vs. KI«: Warum Kfz-Betriebe ihre Inhalte neu denken müssen

Berlin, 1. August 2025. Mit dem neuen Ratgeber »Google vs. KI – Warum wir lieber KI befragen und was das für Autohäuser bedeutet« greift die LDB Gruppe eines der aktuellsten Themen der digitalen Transformation auf: den Wandel unseres Suchverhaltens. Der speziell für Kfz-Betriebe verfasste Leitfaden zeigt, wie generative KI-Systeme wie ChatGPT die klassische Google-Suche zunehmend verdrängen – und welche Konsequenzen das für Sichtbarkeit, Marketing und Kundenansprache im Autohaus hat.

Immer mehr Menschen nutzen KI-Systeme als primäre Informationsquelle – mit weitreichenden Folgen: Während früher SEO-Optimierung und Keyword-Platzierung über Sichtbarkeit im Netz entschieden, zählen heute Verständlichkeit, Struktur und Kontext. Wer von der KI nicht »verstanden« wird, taucht schlicht nicht mehr in den Antworten auf – und verliert damit potenzielle Kunden. Der Ratgeber beleuchtet diesen Wandel praxisnah und zeigt, wie Betriebe mit klugen Inhalten, strukturierten FAQs und lokalem Know-how in der neuen Welt der KI-Suche bestehen können.

»Die klassische Google-Suche liefert Links. Die KI hingegen liefert Antworten. Und genau das verändert aktuell vieles: Wer nicht Teil der Antwort ist, wird in Zukunft unsichtbar«, erklärt Sebastian Mank, Produktmanager und KI-Experte der LDB Gruppe. »Unser Ratgeber hilft Kfz-Betrieben, diese neue Logik zu verstehen – und ihre Inhalte so aufzubereiten, dass sie auch in Zukunft auffindbar, relevant und vertrauenswürdig bleiben.«

Der Ratgeber vermittelt nicht nur technisches Hintergrundwissen über Funktionsweise, Chancen und Risiken der KI-gestützten Suche, sondern gibt auch konkrete Handlungsempfehlungen: von der Umstrukturierung von Website-Inhalten über maschinenlesbare Datenformate bis hin zur Optimierung auf sprechsprachliche Suchanfragen. Auch typische Fehler werden analysiert und wie man es besser machen kann.

Mit praxisnahen Beispielen und einem klaren Blick auf die Herausforderungen im Kfz-Betrieb liefert der Ratgeber eine wertvolle Orientierungshilfe in einem sich rasant verändernden digitalen Umfeld

Der Ratgeber ist jetzt verfügbar und kann auf der LDB Website als E-Paper heruntergeladen werden.

Über die LDB Gruppe

Die LDB Gruppe ist der führende deutsche Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation, KI und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel. Die Unternehmensgruppe steht für praxisgerechte digitale Anwendungen und Services für Autohäuser, Werkstätten und Automobilbetriebe. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde 1973 gegründet und gilt als Pionier bei der Digitalisierung der Branche.

Als einziger Anbieter im Markt liefert die LDB Gruppe Lösungen für alle klassischen und digitalen Touchpoints und Kanäle. Mit profundem Wissen um die Erwartungen moderner Automobilzielgruppen unterstützt die LDB Gruppe damit die gesamte Kommunikationskette, so dass Kunden zielgruppengenau, systemübergreifend und ohne Medienbruch entlang der gesamten automobilen Customer Journey begleitet werden. Die Technologien der LDB Gruppe wie etwa die cloudbasierte Omnichannel-Lösung CXBox und die KI CXBot Carla garantieren unter anderem verlässliche telefonische Erreichbarkeit, kanalübergreifendes Arbeiten, aktives Bewertungsmanagement und digitale Kundenverwaltung. Über 1.800 Kunden setzen bereits auf die Branchenlösungen der LDB Gruppe. Neben dem Hauptsitz in Berlin ist das Unternehmen an den Standorten Deggendorf und Templin vertreten, wo Automotive Spezialisten rund 5,5 Millionen Kundenkontakte pro Jahr für die LDB Kunden managen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ldb.de.