Mit wie vielen Milliarden Euro kann die Bauwirtschaft rechnen? Gespannt wartet Europas Bauindustrie auf die Einzelheiten des deutschen „Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität“ und der Initiative „Made for Germany“. Ein Teil der gigantischen Investitionen wird jedenfalls für Gebäude ausgegeben werden – und damit auch für Wärmedämmung und energetische Sanierung. Ceresana veröffentlicht jetzt bereits zum siebten Mal Marktdaten und Prognosen zum gesamten europäischen Markt für Dämmstoffe. Aktuell werden in Europa pro Jahr in der Bauindustrie rund 210 Millionen Kubikmeter Dämm-Materialien gebraucht.

Dämmstoff-Branche hofft auf Aufschwung

In den vergangenen beiden Jahren registrierten die Ceresana-Marktforscher in Europa, inklusive Russland und Türkei, insgesamt eine schrumpfende Dämmstoff-Nachfrage. Der Bausektor Renovierung entwickelt sich zwar in verschiedenen Regionen dynamisch, kann aber nur zum Teil die angespannte Lage im Neubau ausgleichen, wo neue Projekte aufgegeben, verkleinert oder verschoben werden. Die Fertigstellung neuer Wohnungen könnte nun im laufenden Jahr die Talsohle erreichen: Ab 2026 ist in Europa mit einer leichten Stabilisierung der Bauindustrie zu rechnen. In einzelnen Ländern wird der Turn-Around des Dämmstoff-Markts allerdings voraussichtlich noch etwas länger auf sich warten lassen. In Italien und Frankreich wurden gerade große Förderprogramme für die Bauindustrie beendet. Die Hersteller und Verarbeiter von Dämmstoffen versprechen sich jetzt viel von den milliardenschweren Staatsausgaben in Deutschland, aber auch von den Plänen der EU-Kommission, mit Investitionen in Energie-Effizienz und Energiesparen die Europäische Union bis 2030 unabhängig von Erdöl und Gas aus Russland und bis 2050 klimaneutral zu machen. Außer einer Analyse der Dämmstoff-Marktentwicklung bietet die neue Marktstudie von Ceresana auch Hintergrundinformationen zum regulatorischen Rahmen in der EU sowie zur allgemeinen Wirtschaftslage und zur Situation der Bauindustrie in den einzelnen Ländern, unter anderem zu wichtigen Unternehmen, Bauaktivitäten, Investitionen und geplanten Bauprojekten.

Trend zur Schaumstoff-Dämmung

Derzeit wächst in Europa vor allem der Verbrauch von expandiertem Polystyrol (EPS), das unter Handelsnamen wie Styropor oder Airpop verkauft wird. Für Wärmedämmung und Schallschutz werden auch andere geschäumte Kunststoffe eingesetzt: extrudiertes Polystyrol (XPS), Polyurethan (PUR) und Polyisocyanurat (PIR). Synthetische Dämm-Materialien aus Kunststoffen werden zwar aus Erdöl oder Erdgas hergestellt und müssen mit Flammschutzmitteln ausgerüstet werden, punkten aber andererseits mit Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit, niedrigem Gewicht und bislang auch Preis. Weniger dynamisch entwickelt sich der Umsatz von Mineralwolle, das heißt von Mineralfaser-Dämmstoffen aus Steinwolle oder Glaswolle. Bio-basierte Dämmstoffe, welche im Idealfall kompatibel mit bio-basierten Farben und Lacken, Bio-Klebstoffen und ökologisch vorteilhaften Baumaterialien sind, machen noch in ganz Europa erst einen kleinen Anteil des gesamten Dämmstoffmarkts aus. Regional variieren die verwendeten Dämmstoff-Typen stark. Der neue Marktreport von Ceresana behandelt deshalb die spezifischen Gegebenheiten und Faktoren in einzelnen Länderkapiteln.

Aktuelle Marktstudie „Dämmstoffe – Europa“ (7. Auflage):

Kapitel 1 gibt einen fundierten Überblick zum gesamten europäischen Markt für Dämmstoffe in der Bauindustrie mit Prognosen bis zum Jahr 2034. Übersichtliche Tabellen und Abbildungen liefern aktuelle Marktdaten zum Verbrauch aufgeteilt nach Bausegmenten sowie den wichtigsten Dämmstoff-Sorten: EPS, XPS, PUR/PIR, Glaswolle und Steinwolle. Ein eigener Abschnitt gibt einen kurzen Überblick zum Thema bio-basierte Dämmstoffe.

Kapitel 2 präsentiert eine detaillierte Darstellung und Analyse der Dämmstoff-Marktentwicklung in 18 Ländern Europas: Verbrauch, Umsatz sowie Produktion und Handel von Dämmstoffen wird jeweils einzeln betrachtet. Die Kennzahlen in Millionen Kubikmetern werden dabei für die verschiedenen Dämmstoff-Typen getrennt ausgewiesen. Die Nachfrage wird außerdem nach den Bausegmenten aufgeteilt: Neubau, Renovierung, Wohnungsbau, Gewerbebau.

Kapitel 3 bietet nützliche Unternehmensprofile der bedeutendsten Dämmstoff-Produzenten, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten, Kurzprofil sowie Produkttypen und Anwendungsgebieten. Ausführliche Profile werden von den wichtigsten 50 Dämmstoff-Herstellern geliefert, wie z. B. Compagnie de Saint-Gobain S.A., Holcim Ltd., Sika AG, Knauf Insulation GmbH, Kingspan Group plc, SOPREMA Group SAS, Etex Group und ROCKWOOL International A/S.

