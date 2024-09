LDB Gruppe veröffentlicht neuen Ratgeber »Online-Terminierung in Kfz-Betrieben«

Berlin, 1. September 2024. Die LDB Gruppe, führender Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel, freut sich, ihren neuesten Ratgeber »Online-Terminierung in Kfz-Betrieben« vorzustellen.

Dieser praxisnahe Leitfaden unterstützt Autohäuser und Werkstätten dabei, die Effizienz ihrer Terminverwaltung zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Passend zur startenden Räderwechselsaison bietet der Ratgeber wertvolle Einblicke und praktische Tipps, um den digitalen Wandel im Kfz-Gewerbe erfolgreich zu meistern.

Die Digitalisierung hat den Automobilhandel grundlegend verändert. Während knapp 80 Prozent der Autohäuser bereits Online-Terminbuchungssysteme anbieten, nutzen viele Kunden weiterhin das Telefon für ihre Terminvereinbarungen. Dabei zeigen Studien, dass über 75 Prozent der Kunden sich ein einfaches und zugängliches Online-Tool wünschen. Der neue Ratgeber der LDB Gruppe beleuchtet die Gründe für diese Diskrepanz und zeigt auf, wie Betriebe durch optimierte digitale Lösungen sowohl ihre Effizienz steigern als auch die Kundenzufriedenheit erhöhen können

»Die steigende Nachfrage nach digitalen Lösungen in der Automobilbranche zeigt deutlich, dass Kunden zunehmend flexible und benutzerfreundliche Optionen zur Terminvereinbarung erwarten. Unser neuer Ratgeber bietet wertvolle Einblicke und praktische Lösungen, wie Kfz-Betriebe diesen Erwartungen gerecht werden können. Gerade zum Start der Räderwechselsaison ist es für Autohäuser essenziell, ihre digitalen Tools zu optimieren, um sowohl den Kundenservice zu verbessern als auch interne Abläufe zu entlasten,« sagt Jürgen Leweling, Senior Account Manager der LDB Gruppe.

Trotz der zunehmenden Digitalisierung bleibt das Telefon ein zentraler Kommunikationskanal für viele Kunden. Der Ratgeber zeigt, wie Autohäuser und Werkstätten durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) die telefonische Erreichbarkeit erheblich verbessern können.

Der Ratgeber enthält außerdem erfolgreiche Beispiele aus der Branche und gibt Empfehlungen zur Optimierung der eigenen Prozesse. »Mit unserem neuen Ratgeber wollen wir Autohäuser dabei unterstützen, gerade auch in der Räderwechselzeit die Erreichbarkeit zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen,« fügt Doris Gietl, Head of Business und Marketing in der LDB Gruppe hinzu.

Der Ratgeber steht ab sofort kostenfrei als E-Paper zur Verfügung. Nutzen Sie diese wertvolle Ressource, um Ihren Betrieb fit für die digitale Zukunft zu machen.

Über die LDB Gruppe

Die LDB Gruppe ist der führende deutsche Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel. Die Unternehmensgruppe steht für praxisgerechte digitale Anwendungen und Services für Autohäuser, Werkstätten und Automobilbetriebe. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde 1973 gegründet und gilt als Pionier bei der Digitalisierung der Branche.

Als einziger Anbieter im Markt liefert die LDB Gruppe Lösungen für alle klassischen und digitalen Touchpoints und Kanäle. Mit profundem Wissen um die Erwartungen moderner Automobilzielgruppen unterstützt die LDB Gruppe damit die gesamte Kommunikationskette, so dass Kunden zielgruppengenau, systemübergreifend und ohne Medienbruch entlang der gesamten automobilen Customer Journey begleitet werden. Die Technologien der LDB Gruppe wie etwa die cloudbasierte Omnichannel-Lösung CXBox garantieren unter anderem verlässliche telefonische Erreichbarkeit, kanalübergreifendes Arbeiten, aktives Bewertungsmanagement und digitale Kundenverwaltung. Über 1.800 Kunden nutzen bereits die Branchenlösungen der LDB Gruppe.

Neben dem Hauptsitz in Berlin ist das Unternehmen an den Standorten Deggendorf, Pforzheim, Templin und Pforzheim vertreten, wo mehr als 350 Mitarbeiter rund 3,5 Millionen Anrufe pro Jahr für die LDB-Kunden entgegennehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ldb.de.