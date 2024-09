LDB Gruppe steigert ihre Entwicklungskompetenz durch Mehrheitsbeteiligung an NOVACOM

Die LDB Gruppe setzt mit einer Mehrheitsbeteiligung an NOVACOM, einem renommierten Spezialisten für Softwareentwicklung, neue Maßstäbe in ihrer kontinuierlichen Weiterentwicklung hin zu einem umfassenden Lösungsanbieter. Diese strategische Entscheidung markiert einen weiteren bedeutenden Schritt zur Stärkung der Position als Marktführer im Bereich der Lösungen für Kundenkommunikation im Automobilsektor.

NOVACOM entwickelt innovative, maßgeschneiderte Softwarelösungen für die Automobilbranche und zählt bundesweit zu den führenden Lieferanten von B2B- Portallösungen im Umfeld der Markt- und Kundenzufriedenheitsforschung.

Durch die Mehrheitsbeteiligung erweitert die LDB Gruppe, ein Pionier und Spezialist bei Kundenmanagement-Lösungen, ihre Präsenz in den Bereichen Entwicklung und Innovation. Die neue Partnerschaft mit NOVACOM wird die Fähigkeit der LDB Gruppe zur Weiterentwicklung ihrer Lösungen, insbesondere des KI-basierten Voicebots »Carla« und der All-in-One Kontaktmanagement-Suite CXBox, stärken. Marc Sielemann, der neben seiner Position in der Geschäftsführung der LDB Löffler auch in die Geschäftsführung von NOVACOM eintritt, kommentiert: »Das ist ein aufregender Schritt für beide Unternehmen.«

Die Digitalisierung und ihre Herausforderungen beeinflussen die künftigen Prozesse und Abläufe im Autohaus maßgeblich. Die Verbindung unter dem Dach der LDB Gruppe wird dazu beitragen, technologische Spitzenleistungen zu fördern und den Markt mit wegweisenden Produkten und Dienstleistungen zu bereichern.

»In der Automobilbranche ist es entscheidend, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Durch die Kombination unserer Ressourcen und Expertisen werden einzigartige Chancen für Wachstum und Fortschritt geschaffen. Dieser Zusammenschluss ermöglicht es uns, noch innovativere Lösungen für