Künstliche Intelligenz im Packaging Design

ONNNE® entwickelt mit künstlicher Intelligenz das Packaging Design für zuckerlose Bio-Kindertees

Vom Briefing bis zum produktionsreifen Artwork in unter 8 Stunden:

Durch kunstliche Intelligenz (KI) wurde in Rekordzeit

eine Verpackungsserie fur die zuckerlose Bio-Kindertees der Marke TeeFee entwickelt. So entstand das erste AIPackaging-

Design im deutschen Handel. Die Weihnachts-Edition umfasst drei unterschiedliche Motive – Santa (Himbeere),

Schneemann (Apfel) und Lebkuchen (Orange). Ab Q4 2024 in Drogerien und Supermärkten im DACH-Raum erhältlich.

Marco Ruhl, Geschäftsfuhrer der la marchante GmbH, ist begeistert von der Zusammenarbeit mit ONNNE®:

Die Kooperation verlief absolut auf Augenhöhe und exakt nach unseren Vorstellungen. Das Ergebnis ist beeindruckend –

das Design trifft den Nerv unserer Zielgruppe perfekt. Besonders beeindruckend war die Leichtigkeit des gesamten Prozesses,

der in so kurzer Zeit und mit minimalem Budget ein herausragendes Resultat geliefert hat.

Die Weihnachtsserie steht sinnbildlich fur die nächste Generation des Verpackungsdesigns: Premium-Design in Varianten,

rasante Prozesse und deutlich geringere Kosten fur Kunden. Als Agentur-Challenger hat ONNNE® das Potenzial der

Technologie fur den kreativen Bereich erstmals erfolgreich in Serie gebracht und so neue Maßstäbe im Packaging-Design

gesetzt.

Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie ONNNE® mit Hilfe von kunstlicher Intelligenz den Mehrwert fur unsere Kunden

revolutioniert. Was in klassischen Agenturen Wochen und ganze Teams in Anspruch nimmt, ist mitzwangsläufig mit hohen

Kosten verbunden. Durch unsere agile, technologische Ausrichtung und dem Einsatz von kunstlicher Inteligenz iterieren wir

in nie dagewesener Geschwindigkeit. Und das ganz ohne Kompromisse bei der Designqualität, zu einem Bruchteil der Kosten

klassischer Agenturen. so Andreas Koch, Founder ONNNE®.

Nextgen Creative Company fur Brand Identity, Experience und digital Transformation.

Wir vereinen preisgekrönte Studios und Spezialisten in einer revolutionären Organisationsform.

Vereint durch unsere Leidenschaft fur außergewöhnliche Kreativität, die Marken hilft, sich von der Masse abzuheben.

Maximale Expertise, rasante Geschwindigkeit, mehr Wert fur unsere Kunden.

Firmenkontakt

ONNNE®

Andreas Koch

Axcel-Springer-Platz 3

20355 Hamburg

+49 40 22 63 85 82



https://www.onnne.de/

