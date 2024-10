Baucor expandiert in den CNC-Werkzeugmarkt mit einer neuen Produktlinie von Präzisionsfräsern, Gewindebohrern, Reibahlen, Bohrern und mehr

Baucor, ein weltweit führender Hersteller von Industrieblättern und Präzisionsschneidwerkzeugen, gibt stolz seinen Eintritt in den CNC-Werkzeugmarkt bekannt. Mit einer erweiterten Produktpalette, einschließlich CNC-Fräser, Gewindebohrer, Reibahlen und Bohrer, bietet Baucor nun maßgeschneiderte Hochleistungswerkzeuge für Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil und Medizintechnik an.

Unterstützt von seiner Muttergesellschaft, Norck GmbH (Mannheim, Deutschland), vereint Baucor mit seiner neuen CNC-Werkzeuglinie fortschrittliche Ingenieurskunst und hochwertige Handwerkskunst. Diese Werkzeuge zeichnen sich durch hohe Haltbarkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit aus, um den speziellen Anforderungen anspruchsvoller Industrien gerecht zu werden.

CNC-Werkzeuglinie

Baucors neue Produktreihe umfasst einige der am häufigsten verwendeten CNC-Werkzeuge in der Industrie sowie viele weitere Optionen zur vollständigen Anpassung an verschiedene Bearbeitungsanforderungen:

CNC-Fräser

Erhältlich als Kugelkopffräser, Eckradiusfräser und Standardtypen, ideal für Fräsoperationen in einer Vielzahl von Materialien. Viele weitere Varianten, wie Hochgeschwindigkeits- und Mehrschneidenfräser, sind ebenfalls erhältlich.

Mehr zu den CNC-Fräsern erfahren Sie hier.

CNC-Gewindebohrer

Die CNC-Gewindebohrer von Baucor, darunter Spiralbohrer, gerade Flute-Bohrer und Grundlochbohrer, bieten eine effiziente Gewindeschneidleistung. Viele weitere Spezialbohrer sind erhältlich, um eine breite Palette von Materialien und Anforderungen zu bewältigen.

Mehr zu den CNC-Gewindebohrern erfahren Sie hier.

CNC-Reibahlen

Baucors CNC-Reibahlen sind in verstellbaren, Spiral- und geraden Flute-Designs erhältlich und bieten präzise Lochbearbeitung und -veredelung. Darüber hinaus werden spezielle Reibahlen wie Hartmetall- und Hochgeschwindigkeitsreibahlen angeboten.

Mehr über CNC-Reibahlen erfahren Sie hier.

CNC-Bohrer

Die Spiralbohrer und Brad-Point-Bohrer von Baucor sorgen für schnelles und präzises Bohren mit hervorragender Spanabfuhr. Viele weitere Bohrer, einschließlich Zentrier- und Stufenbohrer, sind ebenfalls erhältlich.

Mehr über die CNC-Bohrer von Baucor erfahren Sie hier.

Norck’s Präzision im Fokus

Die Muttergesellschaft von Baucor, Norck GmbH (Frankfurt, Deutschland), spielen eine zentrale Rolle bei der Unterstützung dieser Produktlinie. Mit Fachwissen in der CNC-Bearbeitung, 3D-Druck und Blechbearbeitung ist Norck bestens aufgestellt, um sicherzustellen, dass die CNC-Werkzeuge von Baucor den höchsten Industriestandards entsprechen. Norck bedient Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil und Robotik und gewährleistet so erstklassige Unterstützung für den Eintritt von Baucor in den CNC-Markt.

Mehr über Norck erfahren Sie hier.

Industriemesser und verschleißfeste Teile

Neben CNC-Werkzeugen ist Baucor weiterhin führend in der Bereitstellung von leistungsstarken Industriemessern. Diese Messer werden in der Verpackungs-, Lebensmittelverarbeitungs- und Materialumwandlungsindustrie weit verbreitet eingesetzt. Viele weitere Messertypen, darunter Kreis-, Gerade- und Wellenschliffmesser, sind ebenfalls verfügbar, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden.

Mehr über die Industriemesser von Baucor erfahren Sie hier.

Medizinische Klingen

Baucor ist auch auf medizinische Klingen spezialisiert, die für Präzision und Haltbarkeit in chirurgischen Verfahren entwickelt wurden. Diese Klingen werden weltweit in den Bereichen Orthopädie, Kardiologie und Dermatologie eingesetzt. Viele weitere chirurgische Klingen, wie Augen- und Allzweckchirurgieklingen, sind ebenfalls Teil des Baucor-Sortiments.

Mehr über die medizinischen Klingen von Baucor erfahren Sie hier.

Engagement für Innovation und Anpassung

Baucor bietet eine breite Palette an Anpassungsmöglichkeiten für CNC-Werkzeuge und Industriemesser. Durch enge Zusammenarbeit mit den Kunden passt Baucor jedes Werkzeug an spezifische Bedürfnisse an und maximiert so die Produktivität bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten. Mit fortschrittlichen Fertigungskapazitäten liefert Baucor weiterhin hochmoderne Lösungen für eine Vielzahl von Industrien.

„Wir freuen uns, unsere Expertise auf den CNC-Werkzeugmarkt auszudehnen, unterstützt durch Norcks starke technische Infrastruktur. Die neuen CNC-Werkzeuge von Baucor werden innovative Lösungen bieten, die den anspruchsvollsten Anforderungen unserer Kunden gerecht werden“, sagte Faruk Guney, Gründer von Norck und Baucor.

Über Norck

Norck GmbH ist weltweit führend im Bereich fortschrittliche Fertigungsdienstleistungen, spezialisiert auf Präzisions-CNC-Bearbeitung, 3D-Druck und Blechbearbeitung. Norck bedient Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil, Verteidigung und Konsumgüterelektronik. Mit Standorten in Deutschland und den USA ist Norck bestrebt, durch KI-gestützte Designtools und maßgeschneiderte Fertigungslösungen an der Spitze der digitalen Fertigung zu stehen.

Für weitere Informationen besuchen Sie w ww.norck.com.

Über Baucor

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Baucor ein vertrauenswürdiger Hersteller von Industriemessern, Schneidwerkzeugen und verschleißfesten Teilen. Baucor beliefert Branchen wie Lebensmittelverarbeitung und Medizintechnik und bietet qualitativ hochwertige, maßgeschneiderte Lösungen für die moderne Fertigung. Mit der Einführung seiner CNC-Werkzeuge erweitert Baucor sein Produktangebot und seine globale Reichweite weiter.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.baucor.de.

Kontakt:

Baucor Medienabteilung

Telefon: +1-949-232-0827

E-Mail: info@baucor.com

Webseite: www.baucor.de

Norck ist ein in Deutschland und den Vereinigten Staaten ansässiges Unternehmen für Fertigungstechnologie, das sich auf On-Demand-Blechfertigung, Präzisions-CNC-Bearbeitung und 3D-Druck unter Verwendung fortschrittlicher digitaler Technologien spezialisiert hat. Zusätzlich zu unseren Kapazitäten haben wir eine digitale Fertigungsplattform für unsere Kunden geschaffen, die über Norck auf die enorme Menge an Fähigkeiten und Kapazitäten der leistungsstärksten Hersteller in Deutschland, Europa und den USA zugreifen können.

Unsere erstklassige Lieferantenbasis umfasst deutsche, europäische und US-amerikanische Hersteller von Blechbearbeitung, CNC-Bearbeitung, 3D-Druck, Spritzguss und Verbundwerkstoffen.

Kontakt

NORCK GmbH

Frank Guney

Carl-Reuther-Str 1

68305 Mannheim

+49 1522 315 9512



http://www.norck.de

Bildquelle: Istockphoto