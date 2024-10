Kubistischer Kaminofen mit Speichermasse: Mehr Wärme mit jedem Element

Emissionsarme Verbrennung

Unabhängig Heizen und die besondere Wärme erleben – das sind die beiden Hauptgründe, wenn man nach der Begeisterung für das Kaminfeuer fragt. Fällt die Wahl auf ein bestimmtes Gerät, kommen Aspekte wie Design und Effizienz sowie der Anspruch nach einer emissionsarmen Verbrennung hinzu. Feuerstätten, die die Wohnräume optimal heizen und durch ihre Gestaltung bestechen, sind gefragt. So zum Beispiel der Kaminofen „Voga Wärme PLUS“ des hessischen Herstellers JUSTUS.

Markantes Design

Als Einrichtungselement überzeugt der edle Kaminofen auf den ersten Blick. Optisch besticht der rechteckige Kaminofen aus einzelnen, mattschwarz lackierten Quadern. Mit seiner kubistischen Form und der schlanken Grundfläche ist er ein eindrucksvolles Objekt moderner Wohnraumgestaltung. Die über Eck gebogene Scheibe bietet gleich von zwei Seiten volle Sicht aufs Flammenspiel und ermöglicht den Genuss der kraftvollen Flammen aus mehreren Blickwinkeln.

Variable Speicherelemente

Das Besondere: Das Grundmodell kann mit bis zu drei Quadern über dem Feuerraum erweitert werden, wobei jedes Element das 1,12 Meter hohe Grundmodell um 17 Zentimeter erhöht. Die Quader sehen nicht nur markant aus – in jedem ist ein über 70 Kilogramm schwerer Speicherstein integriert. Die hochwertige Spezial-Schamotte nimmt die Hitze auf und gibt sie – nachdem die Flammen erloschen sind – als wohltuende Strahlungswärme nach und nach wieder an den Wohnraum ab. Dadurch, dass die Speichermasse variabel ist, kann die Wärmeabgabe optimal an den Wohnraum angepasst werden, wobei drei Elemente mit über 210 Kilogramm Spezialschamotte den Voga Wärme PLUS zum wahren Speicherriesen machen. Vollständig aufgeladen, ist eine Wärmeabgabe von bis zu 12 Stunden möglich.

Emissionsarme Verbrennung

Mit seiner Heizleistung von 7 kW und der integrierten Speichermasse ist er für mittelgroße Wohnräume konzipiert und kann dank des externen Verbrennungsluftanschlusses auch in Passiv- und Niedrigenergiehäuser eingesetzt werden. Technische Highlights sind die Mehrfachverriegelung der Feuerraumtür, die Scheibenspülung und das Dreifach-Luftsystem für eine saubere und effiziente Verbrennung. Zudem verringert ein über dem Feuerraum integrierter Katalysator die Emissionen von Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoff und verbrennt an der heißen Oberfläche hindurchströmende Feinstaubpartikel.

Gut zu wissen: Die moderne Einzelraumfeuerung kann mit einem Anteil von 10 Prozent zu den 65 Prozent der erneuerbaren Energien angerechnet werden, die das Gebäudeenergiegesetz (GEG) fordert. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.justus.de

Die JUSTUS GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, technisch hochwertige

Produkte in gleichbleibend hoher Qualität herzustellen und innovative Lösungen für

die Herausforderungen von heute und morgen zu entwickeln.

Alle Geräte zeichnen sich durch eine optimierte Verbrennungstechnik aus,

die absolut den neuesten Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Effizienz und Gebrauchstauglichkeit verbindet sich mit einem modernen,

funktionalen und zukunftsweisenden Design.

Kontakt

Justus GmbH

Derya Turgay-Herz

Oranierstr. 1

35708 Haiger

02771 2630-327



http://www.justus.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.