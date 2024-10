ctrlX World von Bosch Rexroth wächst weiter – IT/OT-Konvergenz rückt stärker in den Fokus

Die ctrlX World von Bosch Rexroth wächst weiter und vereint mittlerweile über 100 Partnerunternehmen in der Automatisierungswelt. In einer Zeit, in der die nahtlose Konvergenz von IT und OT in den Fabriken entscheidend für innovative, effiziente und flexible Produktionsabläufe ist, bietet die ctrlX World unter anderem Lösungen, um dieses Zusammenspiel so einfach wie möglich zu gestalten. Neue Partnerschaften mit SMC Deutschland, Pepperl+Fuchs und ServiceNow bringen weitere Mehrwerte.

Das Partnernetzwerk ctrlX World erweitert das Lösungsangebot rund um den Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION um Software, aber auch um Hardware, die mit dem Linux-basierten Betriebssystem ctrlX OS kompatibel ist.

Anwendenden stehen Automatisierungslösungen jeglicher Art für ihre spezifischen Anforderungen zur Verfügung. Sie können somit Use Cases schneller umsetzen. Das Lösungsangebot reicht von Apps für die Roboterintegration über KI-Lösungen bis hin zu Tools für das Energiemanagement.

„Ein besonderes Augenmerk in der ctrlX World liegt auf Lösungen für die Konvergenz von IT und OT. Wir wollen es Anwendenden einfach machen, die verschiedenen Systeme und Technologien miteinander zu verknüpfen und somit den Weg für die smarte Fabrik der Zukunft ebnen“, erklärt Steffen Winkler, Vertriebsleiter der Business Unit Automation & Electrification Solutions bei Bosch Rexroth. „Basis für die Offenheit ist das Betriebssystem ctrlX OS mit dem dazugehörigen Ökosystem, dessen zentraler Bestandteil die ctrlX World ist. Dank der damit verbundenen Vielfalt können Anwendende mit einer einzigen Plattform und passenden Apps alle Automatisierungsaufgaben schnell und einfach lösen und nachhaltig optimieren.“

Drei neue Partner an Bord

SMC Deutschland ist der erste Pneumatikanbieter in der Partnerwelt. Die nahtlose Integration der pneumatischen und elektrischen Automatisierungslösungen in ctrlX OS-Geräte wie die Steuerung ctrlX CORE eröffnet Anwendenden neue Handlungsspielräume. Die Anbindung der Ventilinsel mit EX260 und des Controllers JXC von SMC direkt über EtherCAT an ctrlX OS-Geräte ermöglicht eine einfache Steuerung der Luftflüsse in und an der Maschine. Zudem können elektrische Antriebsfunktionen im Kompaktformat abgebildet und eingebunden werden. Das Linux-basierte Betriebssystem ctrlX OS ermöglicht eine nahtlose Integration in das Gesamtmaschinenkonzept.

Auch die auf Interoperabilität ausgerichteten Sensoren und Systeme von Pepperl+Fuchs sind ideal auf ctrlX OS abgestimmt. Intelligente und robuste industrielle Sensoren erlauben die umfassende Automation von Fertigungsprozessen und stellen wertvolle zusätzliche Daten für IoT-Lösungen bereit. Als Bindeglied fungieren hierbei die IO-Link-Master von Pepperl+Fuchs: Sie verbinden die Sensoren und Aktoren mit höhergelagerten Softwaresystemen wie ERP oder MES und ebnen so den Weg zu einer effizienten Kommunikation zwischen der Fertigungsebene und der Büroebene. Einen weiteren Treiber für die Fabrik der Zukunft stellen die RFID-Systeme von Pepperl+Fuchs dar. Sie ermöglichen die berührungslose Identifikation und Nachverfolgbarkeit und damit transparentere Produktions- und Logistikprozesse. Unterstützt werden alle gängigen Frequenzen aus dem industriellen Umfeld. Protokolle wie EtherCAT, IO-Link, OPC UA, REST API ermöglichen die einfache Integration in ctrlX OS-basierte Geräte.

ServiceNow, als dritter neuer Partner, bringt seine Expertise in der Automatisierung und Optimierung digitaler Workflows in die ctrlX World ein. Mit der cloudbasierten Plattform von ServiceNow können Unternehmen ihre Prozesse effizienter gestalten und Betriebsabläufe verbessern. Dank der Nutzung bekannter Standards wie REST API, Webhooks und ETL-Funktionen lässt sich die Plattform nahtlos in ctrlX OS-Geräte integrieren. Dadurch erhalten Anwendende die Möglichkeit, auf einer einzigen Plattform Betriebsprozesse zu optimieren, die Produktivität zu steigern und die digitale Transformation voranzutreiben.

Im ctrlX OS Ecosystem und dem dazugehörigen Partnernetzwerk ctrlX World werden die Stärken unterschiedlicher Akteure am Markt gebündelt. „Verschiedene Perspektiven, Erfahrungen und Technologien bilden die Basis für die schnellere Realisierung von Innovationen. Anwendende profitieren von den neuesten technologischen Entwicklungen und haben Zugriff auf moderne Hardware, Sensoren, Steuerungen und Cloud-basierte Plattformen. Sie können fortschrittliche Lösungen schneller umsetzen – beispielsweise durch die einfache IT/OT-Integration, vom Aktuator und Sensor über die Steuerungsfunktion bis zur integrierten Service-Plattform“, erklärt Steffen Winkler.

Bosch Rexroth sorgt als ein weltweit führender Anbieter von Antriebs- und Steuerungstechnologien für effiziente, leistungsstarke und sichere Bewegung in Maschinen und Anlagen jeder Art und Größenordnung. Das Unternehmen bündelt weltweite Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile und Industrie-Anwendungen sowie Fabrikautomation. Mit intelligenten Komponenten, maßgeschneiderten Systemlösungen, Engineering sowie Dienstleistungen schafft Bosch Rexroth die Voraussetzungen für vollständig vernetzbare Anwendungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebs- und Steuerungstechnik, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik einschließlich Software und Schnittstellen ins Internet der Dinge. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten rund 33.800 Mitarbeitende 2023 einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 428 000 Mitarbeitenden (Stand: 31.12.2023). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 91,6 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Als führender Anbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Industrie 4.0 und Connected Mobility. Bosch verfolgt die Vision einer nachhaltigen, sicheren und begeisternden Mobilität. Mit seiner Kompetenz in Sensorik, Software und Services sowie der eigenen IoT-Cloud ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden vernetzte und domänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen und Produkte für das vernetzte Leben, die entweder über künstliche Intelligenz (KI) verfügen oder mit ihrer Hilfe entwickelt oder hergestellt werden. Mit innovativen und begeisternden Produkten sowie Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH sowie ihre rund 470 Tochter- und Regionalgesellschaften in mehr als 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs-, Entwicklungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länder der Welt. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit rund 90 000 Mitarbeitende in Forschung und Entwicklung an 136 Standorten, davon etwa 48 000 Software-Entwicklerinnen und -Entwickler.

Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.twitter.com/BoschPresse

Firmenkontakt

Bosch Rexroth AG

Manuela Kessler

Maria-Theresien-Straße 23

97816 Lohr am Main

+49 (0)9352 18-4145



http://boschrexroth.com

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: Bosch Rexroth AG