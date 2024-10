Krisenkommunikation als Schlüssel zur Krisenbewältigung

Vereine müssen auf Krisen vorbereitet sein: Kommunikationsexperte Holger Hagenlocher gibt wertvolle Tipps

Vereine sehen sich zunehmend mit komplexen Krisenherden konfrontiert. Finanzielle Schwierigkeiten, personelle Engpässe und Reputationsverluste können existenzbedrohend werden. Doch gerade in diesen schwierigen Zeiten kann eine gut durchdachte Krisenkommunikation Vereinen helfen, gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

„Krisenkommunikation in Vereinen ist mehr als nur Schadensbegrenzung. Sie ist eine Chance, Vertrauen zurückzugewinnen und das Vereinsleben neu auszurichten,“ erklärt Holger Hagenlocher, Berater, Coach und Dozent für Vereinskommunikation. In seinen Seminaren vermittelt er praxisnahe Ansätze, wie Vereine Krisen gezielt und transparent bewältigen können.

Finanzielle Engpässe, wie der Verlust von Sponsoren, steigende Betriebskosten oder sinkende Mitgliederzahlen, können Vereine schnell in eine Abwärtsspirale ziehen. Doch auch strukturelle Verkrustungen und ein Rückgang ehrenamtlicher Helfer können das Vereinsleben lahmlegen. In solchen Situationen ist es entscheidend, dass Vereine frühzeitig und offen kommunizieren, um Spekulationen vorzubeugen und das Vertrauen der Mitglieder zu bewahren.

„Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer proaktiven, transparenten und empathischen Kommunikation. Vereine müssen ihre Mitglieder und die Öffentlichkeit rechtzeitig und ehrlich informieren, um Gerüchten den Nährboden zu entziehen,“ so Hagenlocher weiter. Dabei betont er, dass nicht nur die Botschaft, sondern auch der Ton entscheidend ist. „Empathie ist der Schlüssel, um in schwierigen Zeiten das Vertrauen der Mitglieder zu bewahren.“

Holger Hagenlocher rät Vereinen, sich bereits im Vorfeld auf mögliche Krisensituationen vorzubereiten. Ein durchdachter Krisenkommunikationsplan, der klare Verantwortlichkeiten und Kommunikationswege definiert, kann in Notlagen schnell die Handlungsfähigkeit sichern. Zudem sollten Vereine regelmäßig Schulungen und Krisenübungen durchführen, um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein.

In seinen Seminaren zeigt Hagenlocher auf, wie Vereine auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig bleiben und Krisen als Chance begreifen können. „Eine Krise ist immer auch eine Gelegenheit, den Verein neu auszurichten und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.“

