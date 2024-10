Ideal Standard Ceratherm T25+

Modernes Duschsystem für maximalen Komfort und Sicherheit

Das Ceratherm T25+ Duschsystem von Ideal Standard bietet ein umfassendes, hochwertiges Duschsystem, dass sich durch fortschrittliche Funktionen und Design auszeichnet. Das Herzstück ist der FirmaFlow-Thermostat, der für präzise Temperaturregelung sorgt und ein gleichbleibend angenehmes Duscherlebnis bietet.

Dank der CoolBody-Technologie bleibt das Thermostatgehäuse angenehm kühl und reduziert so die Gefahr von Verbrennungen. Eine 40°C Temperatursperre sorgt für zusätzliche Sicherheit, insbesondere in Haushalten mit Kindern oder älteren Personen.

Ein weiteres Highlight ist die umweltfreundliche Wassersparfunktion. Trotz reduzierter Durchflussmengen, dank der integrierten ECO-Spartaste, bleibt der Komfort durch die verschiedenen Strahlarten der Brausen hoch. Die Handbrause bietet zwei Strahlarten – einen Massagestrahl und einen sanften Regen, ideal für eine personalisierte Dusche. Die Kopfbrause, mit einem Durchmesser von 260 mm, verfügt ebenfalls über zwei Strahlarten, Regen und sanfter Regen, die für ein luxuriöses Duscherlebnis sorgen.

Das gesamte System ist darauf ausgelegt, nicht nur Komfort, sondern auch Effizienz zu bieten. Der EasyClean Anti-Kalk-Schutz erleichtert die Reinigung und sorgt für eine längere Lebensdauer. Die SmartShine Chromoberfläche verleiht dem System nicht nur ein hochwertiges Aussehen, sondern sorgt auch dafür, dass das Duschsystem pflegeleicht und langlebig bleibt.

Die Brausestange ist mit einem schwenkbaren Druckknopf-Brauseschieber ausgestattet, der eine flexible Anpassung der Handbrause ermöglicht. Dank der höhenverstellbaren Wandhalterung kann die Brause optimal positioniert werden, was zusätzlichen Komfort beim Duschen bietet. Der Idealflex-Brauseschlauch mit einer Länge von 1750 mm ermöglicht zudem eine hohe Bewegungsfreiheit.

Das Set beinhaltet alle notwendigen Komponenten für eine sofortige Installation: die Kopfbrause, die Handbrause, den Brauseschlauch sowie die verchromte Brausestange mit Schieber. Es wurde speziell für Aufputz-Installationen entwickelt und ist kompatibel mit gängigen Anschlüssen (DN 15).

Das Ceratherm T25+ Duschsystem vereint stilvolles Design mit hochmodernen Technologien, die sowohl die Sicherheit als auch den Komfort verbessern und gleichzeitig energie- und wassersparend sind. Es bietet eine ideale Lösung für anspruchsvolle Nutzer, die ihr Badezimmer modernisieren möchten.

Diese Duscharmatur und weitere Produkte von der Firma Ideal Standard finden sie auf skybad.de.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

