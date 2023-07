Krise bedarf vor allem eines: Vertrieb muss Chefsache sein!

Der Amazon-Bestsellerautor und erfolgreiche Unternehmer Tobias Epple weiß als Vertriebsexperte genau, wie wichtig Vertrieb gerade in Krisenzeiten ist. Nach seinem mit dem Tiger Award ausgezeichneten Amazon-Bestseller „Verkaufen mit Herz“ in den Kategorien #Vertrieb und #Verkaufen bringt Tobias Epple am 02. August 2023 sein neuestes Werk CHEFSACHE VERTRIEB im Forward Verlag auf den Markt.

„Wir haben ein gutes Gefühl, dass sich dieses Buch in den Bestsellerlisten wiederfinden wird – es trifft (leider) den Nerv der Zeit!“ betont Epple, der sich sicher ist, in Zeiten wirtschaftlicher Rezession und Inflation ist Vertrieb für viele Unternehmen der einzige Schlüssel, die Trendwende zu schaffen.

Epple sorgt sich als erfolgreicher Unternehmer um die Diskussionen, die aktuell gesellschaftlich geführt werden, wie die „4 Tage Woche“ oder die Forderung nach immer steigenden Löhnen. „All dies wird das Wachstum und unsere Wirtschaft nicht durch die Krise bringen“, ist sich der Betriebswirt sicher. Das einzige, was hilft, ist Vertrieb.

CHEFSACHE VERTRIEB ist aus der Praxis, meinem eigenen Alltag und den vielen interessanten und unterschiedlichen Beratungserfahrungen entstanden. In vielen Unternehmen war Vertrieb in den letzten, wirtschaftlich guten Jahren nicht notwendig, „denn er hat ja immer funktioniert“ berichtet er. „Und jetzt ist es wie so oft: wenn man Übung und Training vernachlässigt, ist es umso schwerer, den Vertrieb wieder hochzufahren.“

Dieses Buch ist nicht nur etwas für Verkäuferinnen und Verkäufer oder Führungskräfte, wie Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer. Es ist für alle, die sich mit Vertrieb und Wirtschaft beschäftigen. „Du kannst nicht nicht verkaufen“ ist Epple sich sicher. In jeder Lebenssituation ist es notwendig vertrieblich zu agieren, sogar auch im persönlichen Bereich.

Bei Start Ups, die Epple oftmals auf den ersten Schritten begleitet, sind die Finanzierungsrunden insbesondere in den Anfängen zu defensiv betrachtet. „Wie gelingt es, bereits in den Anfängen Geld zu verdienen?“ Auch hier hilft es nur, wenn die Gründer selbst tätig werden, denn Vertrieb ist Chefsache. „Vertrieb steht auch bei uns immer im Mittelpunkt“ bestätigt Studyhelp Gründer und Geschäftsführer Daniel Weiner aus seiner Start Up Erfahrung.

Doch das Buch besteht nicht nur aus Weisheiten und Erkenntnissen des Kornwestheimer Autors, es wird ergänzt um Co-Autoren-Beiträge und der Expertise vieler Vertriebsführungskräfte und Unternehmern aus ganz Deutschland, wie DIHK Ehrenpräsident und ALBA Gesellschafter Dr. Eric Schweitzer, Mark Schober Vorstandsvorsitzender Deutscher Handballbund, Prof. Dr. Kai-Markus Müller Professor of Consumer Behavior der Fakultät für Wirtschaft an der Hochschule Furtwangen und Hellmut Krug FIFA Weltschiedsrichter, um nur ein paar wenige zu nennen. „Für mich sind die Co-Autoren die perfekte Ergänzung meiner Fachkompetenz, meiner eigenen Erfahrungen und Gedanken. Die Beiträge zeigen die unterschiedlichen Ansichten und Auffassungen erfolgreicher Unternehmerinnen und Unternehmer zum Thema „Vertrieb ist Chefsache“, freut sich der Autor.

Chefsache Vertrieb ist bei Amazon und im Buchhandel unter der ISBN 978-3-98755-052-2 ab sofort bestellbar.

Tobias Epple begann bereits mit 19 Jahren seine Unternehmerkarriere. Er führt ein Verkäufer-Erfolgs-Team aus 32 motivierten Handelsvertreter:innen, welches gemeinsam in zwei Richtungen strebt, nach vorne und nach oben! In seinem Unternehmen, der Epple Consulting GmbH berät und begleitet er Unternehmen, StartUps oder Traditionsunternehmen ihre Firmen-DNA zu finden, zu halten und vor allem zu leben. Für Tobias Epple ist in der Regel nicht die zentrale Frage, wie er Kosten senken kann. Viel wichtiger ist die Perspektive, wie sich mehr verdienen lässt. „Das finde ich spannender“, sagt er. „Denn sparen, das kann jeder.“ Ihm geht es darum, den Geist in einem Unternehmen zu ändern, und zwar bei allen Beteiligten und im Idealfall so, dass die Menschen aus Überzeugung neue Wege mitgehen und sich auf ihre Arbeit freuen. Er arbeitet auch als Interims-Führungskraft im operativen Bereich mit, wenn dies die Situation erfordert.

