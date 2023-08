KRAUSE Steigtechnik-Produkte …

… speziell für Arbeiten an Agrarfahrzeugen und Landmaschinen

Die Traditionsmarke KRAUSE verfügt über mehr als 120 Jahre Steigtechnik-Erfahrung und das spüren Anwender in jedem Produkt. Ganz gleich ob Haushaltsleiter, Profileiter, mobiles Gerüst oder Zugänge und individuelle Sonderanfertigungen für die Industrie. KRAUSE-Produkte stehen seit Generationen für Sicherheit und sind besonders langlebig und strapazierfähig, was sie für Arbeiten in anspruchsvollen Bereichen prädestiniert. In einem separaten Branchenprospekt präsentiert das Unternehmen jetzt auch Lösungen für Landmaschinen und Agrarfahrzeuge. Die Fahrzeuge in diesem Umfeld werden immer größer und komplexer und für Wartungs- und Reinigungsarbeiten müssen die Nutzer dieser Maschinen entsprechend höher gelegene Arbeitsplätze erreichen. Es kommt in besonderer Art und Weise darauf an, bei allen Witterungen sicher zu stehen. Mit Steiglösungen von KRAUSE erhalten Anwender im Agrarsektor ein umfangreiches Angebot an Arbeitsmitteln. Von der praktischen Stehleiter über Podestleitern mit großer Standfläche, die hauptsächlich auf den Höfen und Betriebsstätten zum Einsatz kommen, bis zu Gerüsten und maßgeschneiderten Lösungen für spezielle Aufgabengebiete.

KRAUSE – ein separater Prospekt für Landwirtschaft und Agrarfahrzeuge

Neben einem riesigen Produktprogramm standardisierter Leitern für alle Zielgruppen, hat sich der hessische Hersteller im Bereich der professionellen Anwendungen einen Namen gemacht. KRAUSE bietet spezielle Lösungen für viele Branchen, etwa für die Transport- und Logistikbranche, für Glasreiniger und die Entsorgungswirtschaft. In der Landwirtschaft ist schnelles und sicheres Arbeiten, oft unter schwierigen äußeren Bedingungen sehr wichtig. Deshalb bietet das Traditionsunternehmen in einem Prospekt nun Montagetritte, Leitern, Podestleitern, Steigleitern, Gerüste und weitere Steiglösungen eigens für diese Branche an. Alle Steiglösungen sind speziell auf die harten Anforderungen der Landwirtschaft und des Agrar-Sektors abgestimmt und bieten innovative Sicherheit. Sämtliche Produkte verfügen über die KRAUSE-typischen Eigenschaften.

Anwender-Vorteile sind unter anderem:

+ Perfekt auf die Landwirtschaft und den Agrar-Sektor abgestimmte Steiglösungen – leicht, sicher und ergonomisch.

+ Rutschhemmende, leicht zu reinigende Sprossen, Stufen und Plattformen

+ Maximale Sicherheit, auch bei widrigen Bedingungen

+ Hohe Investitionssicherheit dank langer Lebensdauer und Garantie

+ Umfangreiches Ersatzteil- und Zubehör-Programm

Qualität, die man in jedem Produkt spürt

Die ergonomischen und leichten Lösungen des Herstellers zeichnen sich durch hohe Robustheit und Langlebigkeit für den täglichen Einsatz aus. Geht etwas zu Bruch, können Ersatzteile einfach und unkompliziert über den KRAUSE-Webshop nachbestellt und ausgetauscht werden. Dies gilt auch für das große Angebot an Zubehör für KRAUSE-Leitern und Arbeitspodeste. Im hoch professionellen Agrarsektor gilt die Maxime „Zeit ist Geld“ mehr denn je. KRAUSE-Produkte verringern Ausfallzeiten, beschleunigen notwendige Tätigkeiten und erhöhen neben der Sicherheit auch den Spaß bei der Arbeit. Eine Investition ist schnell amortisiert und bietet Produktivität und Sicherheit für viele Jahre.

Weitere Informationen zu KRAUSE-Produkten und entsprechenden Dienstleistungen finden Sie unter: www.krause-systems.de oder auf Facebook unter: www.facebook.com/KrauseSystems

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

