Kooperation ausgebaut: now mit limitierter FCN-Limo

Neumarkt in der Oberpfalz, 28. August 2024. Das Sortiment der beliebten now Bio-Limonaden bekommt jetzt eine ganz besondere Verstärkung, die FCN-Limo. Mit der aus regionalen Bio-Hollerblüten traditionell hergestellten Limo unterstützen die Club-Fans von Neumarkter Lammsbräu ab sofort das soziale Engagement der Fanszene des 1. FC Nürnberg und bauen damit ihre Kooperation mit dem fränkischen Traditionsverein weiter aus. Denn von jeder verkauften Flasche fließen zehn Prozent der Einnahmen direkt an die Initiative Nordkurve für Nürnberg e.V., die sich u.a. um Menschen in und um Nürnberg kümmert, die Schicksalsschläge erlitten haben. Erhältlich ist die auf 10.000 Flaschen limi-tierte Sonderedition in ausgesuchten Geschäften der Metropolregion Nürnberg.

Schon seit Sommer 2023 wird im Nürnberger Max-Morlock-Stadion now Bio-Limo ausgeschenkt. Der Club ist damit der erste Verein im deutschen Profifußball, der bei den alko-holfreien Getränken komplett auf bio setzt.

Johannes Ehrnsperger, Inhaber und Geschäftsführer von Neumarkter Lammsbräu: „Gemeinsam mit dem FCN und seinen tollen Fans haben wir Bio erfolgreich ins Stadion ge-bracht. Jetzt setzen wir diese tolle Kooperation auch abseits davon fort und unterstützen mit unserer FCN-Limo direkt das soziale Engagement der FCN-Fanszene.“

Niels Rossow, Vorstand Strategie & Marketing des 1. FC Nürnberg: „Die FCN-Limo ist lecker, regional und bio und tut etwas Gutes. Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit Neumarkter Lammsbräu und die Idee, dieses Getränk mit dem sozialen Engagement unserer Fans zu verbinden. Wir unterstützen hier gerne und unser Tipp an alle ist: unbe-dingt trinken, es lohnt sich doppelt!“

Die now Bio-Limonaden gibt es seit 2009 in einer farbenfrohen Vielfalt – von klassischen Varianten wie now Sunny Orange oder Fresh Lemon über Orange Cola bis hin zu außergewöhnlichen Mischungen wie now Cassis Lime oder now Red Berry. Kennzeichen aller now-Bio-Limonaden sind die ausschließliche Verwendung bester Zutaten aus fairem Öko-landbau und eine handwerklich-traditionelle Limonadenherstellung ganz ohne Sirup und andere Industrieprodukte. In jeder Flasche now treffen hochwertige Säfte aus sonnengereiften Bio-Früchten auf die Süße deutscher Bio-Rüben und reinstes Bio-Mineralwasser aus Lammsbräus BioKristall-Quelle.

Weitere Informationen zu now, der FCN-Limo sowie eine Liste der Verkaufsstellen erhalten Sie unter www.drinknow.de

Mehr Informationen zum Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu finden Sie auf www.lammsbraeu.de

Bildquelle: @Neumarkter Lammsbräu