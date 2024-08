Äquatorüberquerung und Naturwunder

Die ultimative Entdeckungsreise durch die Nord-Molukken mit SeaTrek Sailing Adventures

Wo dichte Regenwälder auf einsame Strände treffen und die Ruhe nur vom Rauschen des Meeres untermalt wird, wartet ein neues Abenteuer auf alle Entdecker. 2025 bietet SeaTrek Sailing Adventures eine einzigartige Route, die zu den unberührten Inseln und malerischen Küsten der Nord-Molukken führt – mit der seltenen Gelegenheit, den Äquator sowohl tagsüber als auch bei Nacht zu überqueren.

Diese 13-tägige Reise an Bord des traditionellen Segelschoners Katharina ist ideal für alle, die das langsame Tempo schätzen und die verborgenen Schätze der Natur abseits der üblichen Touristenpfade entdecken möchten. Die Route führt von Ternate entlang wilder Küsten, durch einsame Buchten und zu unberührten Riffen, die zum Schnorcheln einladen. Die Reise beginnt am 19. Februar und endet am 3. März 2025.

Die Katharina wurde im klassischen Stil der berühmten indonesischen Seefahrer von Sulawesi gebaut, deren Architektur seit 2017 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO zählt. Mit dem Dschungel und den Vulkanen von Halmahera an Steuerbord und den Vulkanen von Ternate und Tidore an Backbord führt die Route zu einsamen Buchten mit Kalksteinfelsen und Wasserfällen, die direkt ins Meer stürzen.

Die farbenprächtigen Korallenriffe bieten beim Schnorcheln eine beeindruckende Vielfalt an Meereslebewesen, darunter Weißspitzenriffhaie und anmutige Mantas in den geschützten Gewässern des Guraici-Archipels. Ein besonderes Highlight ist die nächtliche Äquatorüberquerung, bei der Sternbilder wie Orion, Skorpion und das Kreuz des Südens unter dem südlichen Sternenhimmel beobachtet werden können.

Auf den Spuren des berühmten Naturforschers Alfred Russel Wallace führen Wanderungen durch den Dschungel zu seltenen und endemischen Tierarten, darunter der Golden Birdwing Butterfly und der Wallace-Bänderparadiesvogel. Ein Besuch im Dorf Dodinga, wo Wallace 1858 die Idee der natürlichen Auslese entwickelte, rundet das historische Erlebnis ab.

Kulturelle Begegnungen mit den Dorfbewohnern von Bastiong und der Gemeinschaft der Bajau-Seenomaden im Dorf Dowaro geben tiefe Einblicke in das Leben dieser faszinierenden Menschen und ihre traditionellen Methoden der Meeresbewirtschaftung.

Zum Abschluss der Reise wird der Äquator erneut überquert, diesmal bei Tageslicht. Ein altes Seefahrerritual, bei dem die Besatzung farbenfrohe Kostüme trägt und die Gäste mit einem Bein in jeder Hemisphäre im Meer schwimmen, sorgt für ein unvergessliches Erlebnis. Ein Besuch der Äquatormonumente auf der kleinen Insel Kaoya rundet die Reise ab.

Weitere Informationen und Buchungen unter www.seatrekbali.com, telefonisch unter +62 361 474 3902 oder per E-Mail an info@seatrekbali.com.

