Königliche Auszeit im Kempinski Palace Portoroz

Historisches Erbe trifft auf moderne Eleganz

Portoroz, 15. März 2023

Das Kempinski Palace Portoroz an der slowenischen Adriaküste öffnete Anfang März wieder seine Türen. Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel überzeugt mit dem Konzept „where old meets new“, einer einzigartigen Kombination aus traditionellem und zeitgenössischem Design. Mit insgesamt 164 luxuriösen Zimmern und 18 exklusiven Suiten liegt das Hotel an der Strandpromenade von Portoroz, umgeben von einem denkmalgeschützten Park mit atemberaubendem Blick auf das Meer. In der Nähe der malerischen Küstenstadt Piran und nur einen „Katzensprung“ von Triest, Ljubljana und Venedig entfernt, ist es der ideale Ort, um die Region Istrien zu entdecken und das große Angebot an Freizeit- und Incentive-Möglichkeiten zu erleben.

Ein Jahrhundert Geschichte

Historisch, ikonisch, authentisch: Das Kempinski Palace Portoroz steht für ein Jahrhundert spannender Geschichte. Zu Zeiten der österreichisch-ungarischen Monarchie erbaut, war es nach seiner Eröffnung am 20. August 1910 eines der luxuriösesten Hotels an der Oberen Adria und ein wichtiger Faktor für die Entwicklung des Tourismus in der Region. 2005 begann die dreijährige Renovierung des Hotels. Unter Beibehaltung der historischen Architektur und Eleganz wurde das Gebäude komplett modernisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Die offizielle Eröffnung des Kempinski Palace Portoroz fand am 18. Oktober 2008 statt. Seitdem hat das Hotel seinen Ruf als führendes Luxushotel weiter ausgebaut und bietet seinen Gästen eine unvergleichliche Kombination aus historischem Charme und modernem Komfort.

Zeitlose Eleganz

Das Kempinski Palace Portoroz wurde von dem Stardesigner Jean-Claude Laville neugestaltet. Im fünfstöckigen Palastflügel punktet historisches Flair, während der moderne Teil des Hauses mit einer großen Glasfassade begeistert.

Zeitlose Eleganz findet sich in einer Vielzahl luxuriöser und geschmackvoll eingerichteter Zimmer und Suiten wieder.

Besonders beeindruckend sind die 230 m2 große Präsidentensuite im historischen Teil des Hauses und die beiden Laguna Suiten mit exklusiver Terrasse und Whirlpool auf dem Dach des Neubaus.

Die „Crystal Hall“, benannt nach den prunkvollen Kristalllüstern an der Decke, wurde in ihrer ursprünglichen Pracht wiederhergestellt und dient heute als elegante Frühstückslounge für Hotelgäste und als Veranstaltungsort für repräsentative Events, glamouröse Bälle und unvergessliche Hochzeiten.

Wohltuende Auszeit

Die Anwendung von Meerwasser und Salzen zu therapeutischen Zwecken geht in Portoroz bis ins 13. Jahrhundert zurück. Das Kempinski Rose Spa erstreckt sich über 1.500 Quadratmeter auf zwei Etagen und bietet ein umfassendes Wellness-Programm für Gesundheit, Fitness und Schönheit. Das Angebot reicht vom Gua Sha-Workshop über vitalisierende Saunaerlebnisse sowie Yoga-Sessions bis hin zu einmaligen Treatments wie der Schokoladenölmassage oder der Kaffeeentschlackung.

Kempinski Ghadiscovery Kempinski Portoroz

Über Kempinski Palace Portoroz: Das 2008 eröffnete Luxushotel Kempinski Palace Portoroz liegt direkt an der slowenischen Adriaküste, nicht weit entfernt von der mittelalterlichen Stadt Piran, und weniger als zwei Stunden von Venedig entfernt. Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel verkörpert eine einzigartige Kombination aus traditionellem sowie modernem Design und bietet 182 erstklassige Zimmer und Suiten, ein 1.500 Quadratmeter großes Spa, ein innovatives Gastronomiekonzept in allen Restaurants und Bars, sechs Konferenzräume mit Tageslicht, einen einzigartigen historischen Ballsaal und einen privaten Park.

Über Kempinski: Gegründet im Jahre 1897 ist Kempinski die älteste Luxushotelgruppe Europas. Kempinski“s reiches Erbe an makellosem, persönlichen Service sowie hervorragender Gastfreundschaft wird durch die Exklusivität und Individualität seiner Häuser ergänzt. Heute betreibt die Kempinski-Gruppe 80 Hotels und Residenzen in 34 Ländern und hat derzeit mehr als 25 prestigeträchtige Projekte rund um den Globus in der Entwicklung. Jedes der Fünf-Sterne-Hotels spiegelt die Stärke und den Erfolg der Marke Kempinski wider, ohne ihre Traditionen aus den Augen zu verlieren. Jedes einzelne Haus bietet die Qualität, die Gäste von Kempinski erwarten, und berücksichtigt gleichzeitig die kulturellen Traditionen des jeweiligen Standorts. Das Portfolio umfasst historische, denkmalgeschützte Häuser, preisgekrönte urbane Lifestyle-Hotels, herausragende Resorts und repräsentative Residenzen. Kempinski ist ein Gründungsmitglied der Global Hotel Alliance (GHA), der weltweit größten Allianz unabhängiger Hotelmarken.

