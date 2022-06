Kodak Alaris präsentiert Upgrade der Capture Pro Software

Kodak Alaris hat ein Upgrade seiner Capture Pro Erfassungssoftware veröffentlicht. Die bewährte Scanlösung arbeitet nahezu mit allen Dokumentenscannern zusammen und macht es einfach, große Mengen an gescannten Daten in nutzbare Informationen umzuwandeln. Die neueste Version bringt Verbesserungen der Plattform, Sicherheitsupdates und die Integration in Drittanbieteranwendungen.

Kodak Capture Pro unterstützt jetzt Windows 11, Windows Server 2022 und TLS 1.2. Die OCR- und Barcode-Engine-Bibliotheken der Lösung wurden ebenfalls auf die neueste verfügbare Version aktualisiert. Das Update umfasst auch SharePoint Online MFA-Methoden (Multi-Faktor-Authentifizierung). Falls aktiviert, müssen Personen, die als Domänenbenutzer registriert sind, bei der Anmeldung keine Zugangsdaten eingeben. Ansonsten ist die Authentifizierung nach Start von Kodak Capture Pro erforderlich.

Zu den weiteren neuen Funktionen zählen die Konformität mit PDF/UA, das die Barrierefreiheit für Personen sicherstellt, die unterstützende Technologien zum Navigieren und Lesen elektronischer Inhalte verwenden. Darüber hinaus gibt es eine Option, mit der Bilder zum Löschen gekennzeichnet werden können. Damit können Business Process Outsourcing Anbieter (BPOs), Scandienstleister und sonstige Organisationen, die gesetzlich verpflichtet sind, gescannte Bilder aufzubewahren, ihren Kunden den Status „zum Löschen markiert“ liefern.

Die Kodak Capture Pro Software ist auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Mit der skalierbaren Lösung lassen sich Prozesse automatisieren, um die Datenverarbeitung schneller, sicherer und kostengünstiger zu machen.“

Die Kodak Capture Pro Software ist zusätzlich zu den unbefristeten Lizenzoptionen als Subskription erhältlich. Darüber hinaus kann die Lösung 30 Tage kostenlos getestet werden.

Weitere Informationen unter www.alarisworld.com

Über den Geschäftsbereich Alaris von Kodak Alaris

Kodak Alaris ist ein führender Anbieter von Informationserfassungslösungen, die Unternehmensprozesse vereinfachen. Wir unterstützen Unternehmen, Informationen sinnvoll mit intelligenten, vernetzten Lösungen zu nutzen, basierend auf innovativer Bildwissenschaft, die seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz darstellt. Unsere ausgezeichneten Scanner, Software und Services sind weltweit über unsere Channelpartner verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte AlarisWorld.com und folgen uns unter @AlarisDACH.

©2022 Kodak Alaris Inc. TM/MC/MR: Alaris

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Marke Kodak und das Logo von Kodak werden unter Lizenz von der Eastman Kodak Company verwendet.

