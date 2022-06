Semptec Klappbarer Campingstuhl, 2 Sitzhöhen, bis 120 kg

Die leichte und komfortable Sitz-Möglichkeit beim Camping, Angeln & Co.

– Schnell aufgestellt und auch wieder abgebaut

– 2 einstellbare Sitz-Höhen: durch Einklappen der Beine

– Belastbar bis 120 kg

– Überall dabei: nur 1,1 kg Gewicht

– Mit Tragetasche für bequemen Transport

Es sich gemütlich machen: Ob beim Angeln oder am Lagerfeuer beim Camping – diesen neuen bequemen Campingstuhl hat man im Handumdrehen aufgestellt! In der praktischen Seitentasche bringt man bequem Handy, Schlüssel oder die Tüte mit Snacks unter. Und später für die Heimreise ist er genauso schnell wieder zusammengeklappt und in der beiliegenden Tasche verstaut.

Widerstandsfähig und vielseitig: Der klappbare Campingstuhl von Semptec Urban Survival Technology aus robustem 600D Oxfordgewebe lässt sich durch einfaches Einklappen der Beine in der Sitzhöhe variieren. So kann man bequem an einem Camping-Tisch sitzen oder ganz entspannt auf einer Wiese die Beine ausstrecken.

Kompakt, leicht und so überall dabei: Für den Transport klappt man den Stuhl auf extra-kompakte Maße zusammen. Und mit nur 1,1 kg fällt er beim Reisegepäck auch kaum ins Gewicht.

– Sitz-Höhe mit 2 Einstellungen durch ein- und ausklappen der Beine: ca. 35 und 20 cm

– Kleine Seitentasche zum Verstauen von Handy, Schlüsseln, Snacks und mehr

– Maximalhöhe der Rückenlehne: 60 cm

– Stuhlgerüst: Aluminium

– Sitzfläche: 600D Oxford-Gewebe (100 % Polyester)

– Maße vollständig aufgeklappt: ca. 50 x 60 x 36 cm, zusammengeklappt: 36 x 13 x 10 cm

– Gewicht: 1,1 kg

– Campingstuhl inklusive Tragetasche und deutscher Anleitung

