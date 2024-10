KNX Pionier: 25 Jahre TAPKO Technologies GmbH

Ein Vierteljahrhundert KNX Gebäudeautomation aus Regensburg

Die Geschichte beginnt vor der eigentlichen TAPKO Firmengründung – mit der Entwicklung des EIB-Systems in den frühen 1990er Jahren. Als treibende Kräfte hinter dem damaligen EIB-Standard, der heute als KNX bekannt ist, standen die beiden Visionäre Dipl.-Ing. Klaus Adler und Dipl.-Ing. Petar Tomić. Die Ingenieure spielten eine zentrale Rolle bei der Standardisierung und Entwicklung des EIB/KNX-Systems. Bereits 1990 waren Adler und Tomić Teil des Teams, das die Grundlage für die heutige KNX Gebäudeautomationswelt legte. Im Jahr, als sich die KNX (Konnex) Association formierte, wurde im Oktober 1999 die TAPKO Technologies GmbH gegründet.

Kurz nach der Unternehmensgründung entwickelte TAPKO einen eigenen KNX-Stack. Dies war der Startpunkt einer Erfolgsgeschichte, die das Unternehmen sowohl mit eigenen Entwicklungen, als auch in der Zusammenarbeit mit anderen Entwicklern in den Markt weiter vordringen lies. Mit der Gründung des Fertigungspartners APRICUM d.o.o. in Kroatien, ermöglichte dies TAPKO ab 2001 die komplette Produktentwicklung, inklusive Geräteproduktion, aus einer Hand anzubieten. Dies verschaffte dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, der durch die ISO 9001-Zertifizierung im Jahr 2005 weiter gefestigt wurde. 2006 stellte das Unternehmen sein erstes EIB/KNX-Modul – das SIM-KNX – vor, welches schnell als Industriestandard Anerkennung fand. TAPKO entwickelte in den nächsten Jahren nicht nur Gerätelösungen für KNX-Hersteller, sondern auch vermehrt eigene KNX Systemprodukte, die als OEM-Produkte (White-Label), das Portfolio vieler namhafter Hersteller bis heute ergänzen.

Mit der räumlichen Vergrößerung 2010 innerhalb von Regensburg setzte das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort. TAPKO nimmt regelmäßig an internationalen Messen teil, darunter die Light & Building oder die ISH in Frankfurt sowie Präsentationen in Shanghai und Guangzhou (China). 2013 folgte die Zertifizierung als KNX-Prüflabor, was die Innovationskraft und Expertise des Unternehmens weiter bestätigte. Das Sales- und Experten-Team von TAPKO entwickelt spannende Workshops zu aktuellen Themen und Anwendungen, um Expertenwissen zu vernetzen und Synergien mit anderen Herstellern zu schaffen.

Ein weiterer Meilenstein war die Einführung der KNX Secure-Geräte im Jahr 2018, womit TAPKO erneut seine führende Rolle als Innovationspartner der Branche unter Beweis stellte. Heute ist TAPKO Mitglied verschiedener Arbeitsgruppen im sogenannten „KNX Technical Board“, sowie der KNX Deutschland e.V. und entwickelt die Technologie kontinuierlich in Form neuer Geräte weiter.

Die TAPKO Technologies GmbH steht nach 25 Jahren mit seinem Headquarter in Regensburg, den Standorten in Kroatien und Singapur, für internationale Expansion und wegweisende Ideen. Eine Erfolgsgeschichte, die aus einem Ingenieurbüro ein weltweit anerkanntes Kompetenzzentrum für KNX-Technologie gemacht hat.

Dipl. Klaus Adler und Dipl.-Ing. Petar Tomić, haben das Unternehmen 1999 gegründet und zu einem erfolgreichen Technologieunternehmen im Bereich KNX, smarter Gebäudetechnologie, vorangetrieben. Kerngeschäft von TAPKO ist das OEM Geschäft. TAPKO entwickelt KNX Systemgeräte, die zertifizierte Hersteller fertig kaufen und mit eigenem Label versehen. TAPKO ist damit Hersteller der Hersteller. TAPKO ist natürlich Vollmitglied im KNX Verband, nach ISO zertifiziert und produziert die Geräte in der EU. Zudem arbeitet TAPKO mit Lehrstühlen von Universitäten zusammen, treibt Entwicklungen voran und unterhält ein eigenes TestLAB.

